高嘉瑜控美國房產爭議獲不起訴 李彥秀：聲請再議捍衛清譽

立委李彥秀。（資料照，記者陳逸寬攝）

民進黨前立委高嘉瑜去年2月質疑國民黨立委李彥秀，為了節省稅金，申請美國房子自住，藉此豁免稅金，等同對美國主張是居住在美國的居民，「可能持有綠卡」，被李彥秀向士林地檢署提出加重誹謗告訴；但士林地檢署認定李彥秀沒有高嘉瑜誹謗的積極證據，作出不起訴處分。對此，李彥秀表示，遺憾司法未能還給她公道，會在與律師討論後，依法聲請再議，堅持捍衛清譽。

李彥秀指出，事實上檢方是以「難以認定主觀上有誹謗犯意」為由，才將高嘉瑜不起訴處分。高嘉瑜早就坦承，自己爆料內容「目前無從得知，也還沒有查證」。高嘉瑜烏龍爆料、惡意造謠成性，事後也公開坦承「自己沒有查證」，這才是事實的真相。遺憾司法未能還給她公道，會在與律師討論後，依法聲請再議，堅持捍衛清譽。

李彥秀表示，她從政超過27年，勤走地方、服務基層，時刻以公僕自許，從不敢自居為「官」。高嘉瑜一再稱她為「裸官」，恐怕是自曝高嘉瑜擔任民代時，一向以當「官」自居，高高在上，與基層脫節，自然背離民心。

李彥秀說，去年高嘉瑜一連串烏龍爆料後，她認為高嘉瑜「顛倒黑白，惡意造謠，投機抹黑」的舉止，是如同跳梁小丑般的惡行，豈料也被高嘉瑜提起妨害名譽告訴。士林地檢署已經在過年前作出「不起訴處分」，認證「跳梁小丑」是合理評價。遺憾高嘉瑜卻依舊是陋習不改，仍然不改顛倒黑白惡習。

