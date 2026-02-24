為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    達到「阿北的目標」 民眾黨要拚3席台中市議員成立黨團

    2026/02/24 06:53 記者蘇金鳳／台中報導
    民眾黨下屆中市議員選舉目標至少三席，以期成立黨團。（記者蘇金鳳攝）

    

    民眾黨台中市議員提名目前已完成4個選區的提名，身兼市黨部主委的立委陳清龍表示，大年初五前黨主席柯文哲來台中市拉抬被提名市議員的聲勢，希望民眾黨在台中市議會要有黨團，因此台中市至少要當選3席，他將採精準提名，達到「阿北的目標」。

    民眾黨已完成大里霧峰、后里豐原、西屯、太平4個選區的提名，分別是后里豐原提名連小華、西屯區提名劉芩妤、太平提名許書豪，大里霧峰提名現任市議員江和樹。

    陳清龍表示，民眾黨提名採階段式，除了目前已提名4選區，還有北屯因為有吳皇昇、邱于珊角逐，因此在3月中下旬進行民調，而中西區、南屯區、清水沙鹿梧棲及東南選區都有黨員表達參選意願，將展開評估及提名作業。

    陳清龍表示，中央委員許瑞宏有意參選中西區，南屯區有洪鑫任、清水沙鹿梧棲區有沙鹿區六路里里長陳永祥、東南區也有一位黨員表達有意願參選，陳清龍表示，會依提名辦法處理。

    因為要讓民眾黨在台中市至少選上3席，陳清龍表示，因此採精準提名，若其他選區沒有黨員有意願參選就不提名。

