恭賀荷蘭新屆聯合政府就職 外交部：深化雙邊合作、續享民主價值

荷蘭新任聯合政府總理葉騰（Rob Jetten）。（美聯社）

荷蘭新任總理葉騰（Rob Jetten）今（23）日率民六六黨（D66）、自民黨（VVD）及基督教民主黨（CDA）三黨內閣成員，向荷蘭國王威廉-亞歷山大（Willem-Alexander）宣誓就職，對於荷蘭組成新聯合政府新官上任，外交部也透過新聞稿表達誠摯祝賀，強調未來將深化半導體、科技創新、產業供應鏈等各領域合作關係，厚植雙邊友好互信基礎。

外交部表示，台灣與荷蘭共享民主、自由、人權與法治價值，近年雙邊關係蓬勃發展。荷蘭政府於2024年首度派遣軍艦通過台海、2025年祝賀台灣人民順利舉行總統大選。另荷蘭國會也長期展現對台灣的跨黨派支持，並在2024年至2025年間通過10項友台動議案，充分展現荷蘭社會對台灣的重視與友誼。

外交部指出，荷蘭是台灣在歐洲第2大貿易夥伴，以及最大投資來源國。我國珍視台荷緊密的經貿關係及過去深厚的歷史連結，未來將持續在友好互信的基礎上，深化雙邊在半導體、科技創新、產業供應鏈等各領域的合作，共謀兩國人民福祉。

