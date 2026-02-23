新春團拜抽萬元 馬公市長黃健忠勉落實基層工作

市長獎一萬元幸運得主，興奮與馬公市長黃健忠（左）合影。（馬公市公所提供）

馬公市公所今（23）日舉辦「新春團拜」，由市長黃健忠主持，主任秘書陳志謙、秘書蘇淑娟及各單位主管出席，與全體同仁互道新春祝福。活動在春節後首個上班日舉行，簡潔有序，為新年度市政工作重新整隊。

此次新春團拜由人事室統籌辦理，除茶敘交流外，摸彩活動為現場增添節慶氣氛，隨著獎號公布，同仁掌聲與笑聲此起彼落，場面熱絡而溫馨。全場合計324項獎品，與市公所全體324位員工人數相同，人人有獎。

獎項包括「開運加碼獎」蛋捲禮盒160組；現金紅包600元25包、800元40包、1000元30包、2000元10包、3000元10包；家電與3C用品共19項，包含國際牌微波爐1台、電烤箱1台、自動研磨咖啡機1台、電磁爐1台、洗衣機1台、冷凍櫃1台；日象316不鏽鋼電鍋1台；三星智慧手錶6支及平板電腦6台。另設市長獎現金1萬元2包；澎湖縣長陳光復禮品1份；湖西鄉長陳振中禮品2份；縣議員許國政紅包1包；金漾金店小金龜4隻；澎湖時報董事長鄭宗仁提供萬國通路20吋行李箱20組。

黃健忠表示，市政工作的推動，仰賴全體同仁在各自崗位上的專業與投入。他感謝清潔隊員長期維護市容整潔，幼兒園教保人員守護孩子成長，市場管理與各業務單位同仁穩定維持日常運作。新的一年，市公所將依既定預算與施政計畫，按部就班推動基礎工程與民生業務，在里鄰反映與市民代表會監督下持續精進行政品質。

