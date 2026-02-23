M109A7自走砲、海馬士超搶手 發價書過期恐讓他國插隊下單

美國陸軍M109A7自走砲，去年8月實彈射擊訓練。（取自美軍DVIDS網站）

行政院1.25兆國防特別預算條例草案至今仍未付委審查，國防部日前亦證實，美方現有3軍售發價書將於下月中到期，若未獲展延且特別預算未通過，恐致全案取消；國防學者蘇紫雲表示，若特別預算延宕，無論是首度出口的M109A7自走砲，還是多國爭購的海馬士多管火箭系統都恐將失之交臂，後者更不排除由巴林、挪威等國插隊，整體是弊大於利。

國防部本月初證實，美方現已向我提供「M109A7自走砲」、「拖式飛彈續購」以及「標槍反甲飛彈續購」3項軍售案發價書、下（3）月中到期，若特別預算屆實未通過且發價書未獲展延，恐致軍購案遭到取消。

上述由美方公告的三項軍售裝備，分別被視為我國砲兵、灘岸反登陸作戰的重大升級。前者若順利購入，將可汰換陸軍砲兵部分M109A2/A5自走砲，提升部隊射指自動化程度、機動打擊和精準打擊效能；增購拖式2B、標槍飛彈則可強化部隊反裝甲能力，有效摧毀敵方戰甲車，遂行毀敵於水際、殲敵於灘岸的防衛戰略。

針對軍售發價書期限將屆，國防安全研究院戰略所所長蘇紫雲形容，發價書期限好比一個人到醫院看醫生、等門診叫號卻過號未到，須重抽號碼排隊，衍生額外時間成本；面對區域情勢、敵情威脅，軍售發價書按時簽署也有其必要性，否則將衝擊國軍建軍備戰，更會左右國際對我防衛決心觀感。

蘇紫雲另指出，美方此次售我M109A7自走砲為全球首例，該型號為M109最新型號，亦是美軍制式裝備，目前雖無其他外國表達採購興趣，但若我未及時通過國防特別預算並完成簽署，恐將「過這個村沒那個店」，機會難得；他也直言，若軍方錯過此次增購M142海馬士多管火箭系統的機會，訂單順位也不排除由已獲准採購的巴林、挪威等國插隊，對於國安、外交是弊大於利。

