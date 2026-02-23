「創署元老」謝名冠 回鍋接廉政署長

新任廉政署長謝名冠。（廉政署提供）

法務部今舉行新任常務次長宣誓暨廉政署卸、新任署長交接典禮，由原廉政署署長馮成升任法務部常務次長，彰化地檢署檢察長謝名冠接任廉政署長。法務部長鄭銘謙於致詞中強調，根據國際透明組織2025年清廉印象指數，台灣在全球排名躍升至第24名、得分68分，創下歷年最佳成績，並引用總統賴清德以「韌性之島，希望之光」為題的新年談話，呼籲廉政工作強化跨域合作，建構全民參與的反貪網絡。

台灣清廉排名全球24創新高

新任廉政署長謝名冠為2011年廉政署創署元老，畢業於國立政治大學法律學系，並取得法律研究所碩士學位，為司法官訓練所第34期結業。他歷任彰化地檢署檢察長、台中高分檢署主任檢察官，並曾擔任廉政署中部地區調查組組長及肅貪組組長等職務，資歷完整，戰功堪稱卓著。

請繼續往下閱讀...

謝名冠會後受訪表示，身為廉政署的「創署元老」，能夠重返署裡工作，他感到既榮幸又欣慰，未來將承接歷任署長與全體同仁多年努力奠定的成果，持續推動廉政工作、發揚光大，期盼透過廉政治理，打造一個清廉的社會環境，造福全民。

鄭銘謙說，常務次長為部內業務推動的中樞，負責綜理政策、協調整合與監督落實，廉政署則是國家廉政體系的核心機關，署長站在廉政治理第一線，帶領政風同仁扮演反貪倡廉的關鍵角色。因此，兩者密切配合，對制度建構與實務推動至關重要。

鄭銘謙並提出四大期許，第一，強化風險管理，將廉政思維前置化，針對採購、補助、重大工程及數位系統等高風險業務，建立風險評估與預警機制，運用科技與數據分析補強漏洞；第二，堅守程序正義，精進查察能力，依法嚴辦貪瀆，兼顧人權保障與比例原則，以公正、透明態度贏得信任。

鄭銘謙也提到，第三則包括深化跨域合作，結合各機關、民間團體及國際廉政組織，建構全民防貪網絡；第四，以廉政治理守護機關運作，打造更具韌性的民主制度。

原廉政署署長馮成（左）升任常務次長，新任廉政署長由謝名冠（右）接掌。（記者劉詠韻攝）

新任廉政署長由司法官學院34期、政大法研所碩士謝名冠（中）接任。（記者劉詠韻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法