國防特別預算條例卡關中 蘇紫雲曝發價書過期「2後果」

國防院戰略所所長蘇紫雲博士。（本報資料照）

行政院1.25兆台幣的國防預算特別條例草案，至今仍待立法院朝野協商後付委審查，美方去年已先行公布的特別預算5款軍售品項中，有3款裝備發價書將於下月中到期，國防部呼籲國會盡速審議特別預算以免全案「打掉重練」。對此，蘇紫雲分析，國軍向美爭取發價書效期展延、除面臨漲價風險，也不排除請求展延失敗、得重新建案，相較之下，於效期內完成發價書簽約仍是軍購最佳解。

針對國軍向美爭取軍售案發價書展延一事，國防安全研究院戰戰略所所長蘇紫雲分析，綜觀而言，特別預算軍購的最佳方案，仍是在現有發價書效期內完成簽署，以目前的軍售品項、金額拍板採購，最有利於我國建軍備戰。

他進一步指出，國軍若未於發價書效期內完成簽署可能面臨2種結果，一是美方同意展延、但總價將因應國際原物料市場價格而調漲；抑或美方拒絕同意展延發價書效期、最終導致全案取消，須重跑軍購建案流程，屆時採購順位也將大幅排後，更不利我國肆應中共威脅。

國防部本月6日證實，美國國防安全合作局（DSCA）去年12月公告的5項特別預算軍售案，其中的「M109A7自走砲」、「拖式飛彈續購」以及「標槍反甲飛彈續購」3軍售案發價書將於下（3）月中到期、月底須支付首期款，若屆時特別預算尚未審議通過而逾期簽署，恐使上述軍購案遭取消。

蘇紫雲重申，此次1.25兆國防特別預算條例中，逾9千億台幣為對美軍購、約3千億元規劃國內採購，凸顯「軍購」與「國造」兩大手段並進的戰略意義。他形容，軍購「救急」可迅速補強國防戰力；國造則是「救窮」，可厚植軍工產業、強化續戰力。我國既需提升整體防衛量能，也須打造自主能量，因此雙管齊下、不偏廢推動國防預算，仍是防衛戰力升級的理想作法。

