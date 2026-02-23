指李彥秀擁海外豪宅獲不起訴 高嘉瑜發聲直指問題核心

士林地檢署認定李彥秀沒有高嘉瑜誹謗的積極證據，作出不起訴處分。對此，高嘉瑜在臉書回應：「問題的核心從來不只在法律攻防或行政裁罰，而是政治信任與角色認同。」（資料照）

前立委在高嘉瑜2024年初召開記者會爆料李彥秀在美、中兩國，坐擁遠超正常民代收入所得的豪宅，市值高達21億元，質疑李彥秀為了節省稅金，申請美國房子自住，藉此豁免稅金，等同對美國主張是居住在美國的居民，可能持有綠卡，李彥秀憤而向士林地檢署提出加重誹謗告訴，但士林地檢署認定李彥秀沒有高嘉瑜誹謗的積極證據，作出不起訴處分。對此，高嘉瑜在臉書回應：「問題的核心從來不只在法律攻防或行政裁罰，而是政治信任與角色認同。」

高嘉瑜在臉書表示，李彥秀立委近年來的財產與身分爭議，社會質疑並非空穴來風，今（23日）士林地檢署認定無積極證據證明誹謗，作出不起訴處分。此外，李彥秀也曾為財產漏報與申報不實公開道歉，表示願承擔相關責任。

請繼續往下閱讀...

高嘉瑜指出，問題的核心從來不只在法律攻防或行政裁罰，而是政治信任與角色認同。社會在意的是整體家庭安排所呈現的長期規劃與價值選擇。事實是：「李彥秀她自己這一戶家庭，除了她以外的人都在美國長期生活，配偶與子女可能以持有綠卡的方式定居海外、家庭與資產重心明顯也移往海外」。這樣的現況，當然會讓選民質疑，其政治承擔是否與台灣命運緊密相連。

近期美國智庫學者公開建議美國政府，應檢視甚至停止藍白政治人物家屬持有綠卡的情況。高嘉瑜強調，李彥秀是不是就是美國智庫學者這次建請呼籲美國政府應該停止藍白政治人物家屬綠卡的標的之一？

最後，高嘉瑜認為：「法律是最低標準，政治信任才是最高標準。」當家庭未來不在台灣，人民當然有權提出最根本的問題：這樣的人，是否適合代表台灣人民擔任台灣的民意代表？或者反問，大家是否真的需要一戶家人都在海外定居，只留一人在台灣的政治人物代表自己？

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法