賴清德赴立院國情報告 藍期待「有問有答 不閃不躲」

立法院黨團總召傅崐萁今出席國民黨團拜，接受媒體採訪。（記者方賓照攝）

立法院長韓國瑜今天邀請總統賴清德赴立法院國情報告。國民黨立法院黨團總召傅崐萁指出，既然賴總統願意到立院國情報告，並接受國會監督與詢答，大家表示尊重，至於問答環節，必須透過朝野協商確認方式。

賴總統上午與五院院長茶敘，韓國瑜會後提及有邀請總統赴立法院國情報告。對此，總統府發言人郭雅慧說，總統除了當面感謝韓國瑜的邀請，也再度表達在合乎憲政程序下，欣然前往立院國情報告。

國民黨團下午發出新聞稿，傅崐萁表示，對韓國瑜公忠體國、辛苦推動朝野溝通與費心安排，創造更多互動協調的空間，深表敬意與謝意。既然賴總統願意到立法院國情報告，並接受國會的監督與詢答，大家表示尊重，畢竟把話說清楚，比隔空喊話更有效率。

傅崐萁說，期待這場報告能真正「解惑」，讓立委與民眾關心的重大議題，包括預算編列、國安挑戰與政策方向，都能向國會與民眾講明白、說清楚，不必靠補充說明、更不用靠會後解讀。至於問答環節，必須透過朝野協商確認進行方式。

傅崐萁表示，最好的禮遇與溝通，就是據實回答問題；最好的溝通，就是有問有答、不閃不躲；只要資訊透明、內容清楚，相信不僅能化解誤會，也能讓全民一起放心開拓好年，認真為台灣拚未來。

