民進黨北桃市長提名陷僵局 賈永婕未列入討論

台北101董事長賈永婕。（資料照）

備戰2026地方大選，民進黨今召開選舉對策委員會，全面盤點尚未完成提名的7個縣市。據悉，眾所矚目的台北、桃園目前仍陷僵局，幾經盤點仍未能推進具體進度；至於近期常被外界點名的台北101董事長賈永婕，其實未被選對會納入討論；唯花蓮縣長方面，地方議員已明確表態，希望跟議長張峻合作。

針對指標性的台北市長人選，據透露，民進黨內有高度共識，「最好人選」就是行政院副院長鄭麗君，但考量美國關稅議題等變數，現階段仍在靜待「最佳時機」。據悉，選對會也討論過立委王世堅上陣的可能性，但外界常點名的賈永婕，並未被納入思考；已登記初選的壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農，也很少被提及。

桃園市長方面，勤跑基層的總統府副秘書長何志偉、在地組織實力扎實的法務部次長黃世杰、具備全國性空戰戰力的立委王義川都被納入評估，但目前桃園、台北的提名進度仍未有具體結論。

據了解，民進黨內已有相當共識，竹北市長鄭朝方是征戰新竹縣長的優異人選，考量國民黨在竹縣內部鬥爭激烈，民進黨仍有觀望及操作的策略空間；竹市的人選則尚未浮出檯面，另金門、馬祖也還在尋覓合適戰將。

此外，針對花蓮縣無黨籍議員魏嘉賢宣布參選花蓮縣長，黨內人士直言，上次立委選舉民進黨曾有意與魏嘉賢合作，後來因魏退縮而破局，這段背景讓黨內存有陰影；地方上也揣測，魏在此刻表態參選，恐怕是跟「傅家」搭配的煙霧彈，民進黨還需要再觀察；惟地方議員已表態，希望跟議長張峻合作，選對會目前未做最後決定。

