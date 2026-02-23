金門縣府團拜 陳福海：將赴各單位「把脈」、建立制度

金門縣長陳福海（左二）在副縣長李文良（左一）、陳祥麟（右二）、秘書長張瑞心（右一）陪同下表示，接下來將前往各單位「把脈」，期許團隊盡速建立制度。（記者吳正庭攝）

金門縣政府今天舉行春節團拜，縣長陳福海一席談話充滿臨別的感恩，接下來將前往各單位「把脈」，期許團隊在不到1年的時間，盡速建立制度，讓未來的縣長繼任者把好的制度繼續延續。

陳福海的團拜談話，沒有過去3年念茲在茲的「禮運大同篇」，全程僅1次提及0到6歲扎根及老人年金，其餘多是對縣府團隊成員的感謝及對中、小學校長的肯定。

陳福海說，他還有300多天任期，就像副縣長李文良說他1天當2天、3天用，他說，看過總統賴清德自傳後，發現總統每天工作超過16小時，他再來看看自己，也是每天工作超過16小時，他更相信，縣府團隊每天也都工作16小時，「為什麼如此？因為我們叫責任政治」

他說，今年從除夕開始都很順，要讓它越來越順，尤其是春節對外交通疏運，靠天公伯幫忙，中央與地方一條心，包括2位副縣長及縣府團隊，再加上立委陳玉珍，都付出很多。他說，期許大家在新的1年裡說好話、做好事、讀好書、做好人。

他點名主計處長王崑龍、政風處長王育俞、人事處長錢忠直帶領的同仁，協助縣政推動。

他說，接下來會去各單位「把脈」，看看大家如何奠定一個制度，將來不管誰繼任縣長，好的制度是可以延續的。

近年頻頻推動興建關帝廟的陳福海說，他下一個任務就是要弘揚關聖帝君的「忠義誠信」，並以此勉勵同仁，在面對鄉親問題時，一定要有誠信，而這分誠信來自公部門的依法行政。

陳福海感謝一路陪他走來的副縣長李文良，對於至今仍未公開表態參選縣長的李文良，他也意有指的表示「祝福你」、「心想事成」，甚至在團拜尾聲，示意李文良講幾句話，將麥克風交給李文良時也說：「也許他（李文良）就是我的接棒人對不對！」全體都會心一笑。

金門縣政府春節團拜由縣長陳福海（右六）主持，縣府及鄉鎮長、代表會主席等人均出席。（記者吳正庭攝）

金門縣政府春節團拜，縣長陳福海（前左）由副縣長李文良（左後一）陪同，發給縣府同仁福袋。（記者吳正庭攝）

