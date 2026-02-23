澎湖縣長陳光復首次缺席縣務會議 副縣長林皆興指示縣務穩定推動

澎湖縣長陳光復，第一次缺席澎湖縣務會議。（記者劉禹慶攝）

澎湖縣長陳光復大年初一意外摔傷送醫，澎湖縣政府今（23）日召開縣務會議，由副縣長林皆興主持，林皆興表示，陳光復目前由高雄榮民總醫院專業醫療團隊細心照料，恢復情況穩定；縣政推動方向與既定重點工作均不受影響，各局處務必依年度施政計畫積極推動各項業務，確保縣政運作順暢。

縣務會議開始前，澎湖馬公基督長老教會廖述哲牧師、澎湖浸信會吳正一牧師、吉貝浸信會穆玲玲牧師與教會長老特地前來縣府，先於縣府前廣場與教會教友一同唱詩歌祈禱，隨後與縣府一級主管共同為縣長禱告，祈願縣長早日康復，重返他熱愛的工作崗位，繼續帶領縣府團隊為鄉親福祉及澎湖未來努力。

林皆興表示，陳光復縣長與家屬感謝社會各界的關心與祝福，也盼各界給予家屬適度空間，讓縣長安心休養、專心復原。

林皆興強調，目前縣政運作一切正常、各項業務均依計畫穩健推動；陳光復縣長責任感強，對鄉親福祉與地方建設始終心繫在心，對於既定重點政策與交辦事項，更有明確方向與要求，各局處務必落實分工、確實執行，若在業務推動過程中遭遇困難，應主動溝通、跨局處合作，共同研商解決方案，確保施政不中斷。

澎湖基督教友前往縣務會議，為縣長陳光復祈禱祝福。（記者劉禹慶攝）

