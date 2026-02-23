為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    澎湖縣長陳光復首次缺席縣務會議 副縣長林皆興指示縣務穩定推動

    2026/02/23 16:58 記者劉禹慶／澎湖報導
    澎湖縣長陳光復，第一次缺席澎湖縣務會議。（記者劉禹慶攝）

    澎湖縣長陳光復，第一次缺席澎湖縣務會議。（記者劉禹慶攝）

    澎湖縣長陳光復大年初一意外摔傷送醫，澎湖縣政府今（23）日召開縣務會議，由副縣長林皆興主持，林皆興表示，陳光復目前由高雄榮民總醫院專業醫療團隊細心照料，恢復情況穩定；縣政推動方向與既定重點工作均不受影響，各局處務必依年度施政計畫積極推動各項業務，確保縣政運作順暢。

    縣務會議開始前，澎湖馬公基督長老教會廖述哲牧師、澎湖浸信會吳正一牧師、吉貝浸信會穆玲玲牧師與教會長老特地前來縣府，先於縣府前廣場與教會教友一同唱詩歌祈禱，隨後與縣府一級主管共同為縣長禱告，祈願縣長早日康復，重返他熱愛的工作崗位，繼續帶領縣府團隊為鄉親福祉及澎湖未來努力。

    林皆興表示，陳光復縣長與家屬感謝社會各界的關心與祝福，也盼各界給予家屬適度空間，讓縣長安心休養、專心復原。

    林皆興強調，目前縣政運作一切正常、各項業務均依計畫穩健推動；陳光復縣長責任感強，對鄉親福祉與地方建設始終心繫在心，對於既定重點政策與交辦事項，更有明確方向與要求，各局處務必落實分工、確實執行，若在業務推動過程中遭遇困難，應主動溝通、跨局處合作，共同研商解決方案，確保施政不中斷。

    澎湖基督教友前往縣務會議，為縣長陳光復祈禱祝福。（記者劉禹慶攝）

    澎湖基督教友前往縣務會議，為縣長陳光復祈禱祝福。（記者劉禹慶攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播