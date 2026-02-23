美關稅變局 洪秀柱發聲：主權不能打折

國民黨前主席洪秀柱。（翻攝臉書）

美國關稅變局，國民黨前主席洪秀柱今日表示，經貿合作可以談，但主權不能打折；友盟可以深化，但不能失去自主。願新的一年，真正以中華民國的長遠利益為依歸，為人民守住安全、產業與尊嚴。

美國最高法院20日裁定，國際緊急經濟權力法（IEEPA）並無授權總統徵收關稅的權力，形同宣告總統川普去年實施廣泛的全球性關稅無效，但川普當天簽署公告，引用貿易法第122條款，將對全球開徵10%進口關稅，隨後又宣布調高為15％。

請繼續往下閱讀...

洪秀柱指出，日前行政院副院長鄭麗君遠赴華府，與美方簽署《台美對等貿易協定》（Agreement on Reciprocal Trade, ART）。然而，這份協議並非傳統的FTA，而是把經貿、科技與國安綁在一起的「國安型經貿協定」，條文內容涉及預算主權、監理主權、產業政策與食品安全，影響深遠。而非常可笑的，2月20日美國最高法院9位法官以6：3裁定，川普的關稅政策違法，令人無言難堪。

洪秀柱表示，協議將「國防預算須佔GDP 3％以上」寫入文本，等於把軍事預算下限納入經貿條款，壓縮我國預算自主空間。其次，2025至2029年間承諾高達848億美元對美採購，包括444億美元能源、252億美元電力與設備、152億美元航空器材，能源與產業鏈更加綁定美國。再者，近乎99％關稅全面降稅，汽車、農產品、乳製品全面開放，台灣農業與傳統產業承壓。

更嚴重的是監管主權讓渡：美國FDA核准的藥品，6個月內自動取得台灣藥證；汽車標準直接承認美規，不得額外檢測；食品安全採Codex標準，放寬萊克多巴胺檢驗程序，甚至開放北美野牛肉進口。這些條款，都將衝擊健保給付、食安把關與產業政策彈性。

此外，科技排他條款、出口管制同步、不得對美企課徵數位服務稅，以及若與「受限國家」簽署FTA美方可終止協議等內容，更在戰略上為台灣劃下紅線。

洪秀柱表示，賴政府先前自行奉上的400億美元軍購，到5000億美元的投資，以及848億美元的各式採購，總數高達6248億美元，高達19餘兆元新台幣，掏空台灣，是可忍，孰不可忍。經貿合作可以談，但主權不能打折；友盟可以深化，但不能失去自主。願新的一年，真正以中華民國的長遠利益為依歸，為人民守住安全、產業與尊嚴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法