    首頁 > 政治

    面對魏嘉賢宣布參選壓力 游淑貞秀出與鄭麗文合照

    2026/02/23 16:20 記者游太郎／花蓮報導
    國民黨花蓮縣長參選人游淑貞（右），在臉書秀出與黨主席鄭麗文（左）合照。（擷取自游淑貞臉書）

    國民黨花蓮縣黨部推薦的花蓮縣長參選人游淑貞，今天春節連假後開工日，請假以中央委員名義​受邀前往中央黨部參加新春團拜，她在臉書上秀出與黨主席鄭麗文相見甚歡照片，並強調受到前主席吳伯雄鼓勵；鄭麗文也下達今年最重要的新春動員令：面對年底的選戰「硬仗」國民黨要全力揮出「全壘打」，把勝利贏回來！

    游淑貞指出，外界關心身為國民黨花蓮縣黨部唯一推薦的參選人，對縣議員魏嘉賢宣布投入年底縣長選舉有何看法？她除了送上誠摯的祝福，並表示民主社會的多元與活力，是台灣珍貴且值得共同守護的價值，期盼每位參選人都能以理性、正面的良性競爭，讓花蓮因為各方的努力，變得更美好。

    游淑貞並呼應黨主席鄭麗文的「全壘打」動員令，強調年底選戰十分重要，藍軍大勝才能讓中央執政者反省，進而終結各種亂象及台灣的內耗。無論局勢變化，始終堅持為民服務的初衷，她更是國民黨經過全民調程序、黨內共識下唯一參選人。

    她強調，承擔是黨部的信任與鄉親的期待，接下來只有加倍努力，團結前進。有信心為藍軍爭取勝選，以「貞心貞意」守護花蓮，擦亮青天白日的招牌；從民意代表到吉安鄉長，20年基層的歷練，始終一步一腳印走進巷弄關心民眾的需求，了解花蓮所面臨的現實挑戰。

    她將以真摯的熱忱與具體政見，逐步推出「交通無礙、觀光復甦、產業提升、社福無憾、防災韌性」等「美好花蓮」規劃藍圖，爭取每一位鄉親的認同與支持。

    國民黨花蓮縣長參選人游淑貞（右）參加中央黨部新春團拜，向前主席吳伯雄（左）問候及請益。（取自游淑貞臉書）

