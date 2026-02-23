賴清德立院報告「統問統答」 民眾黨團：「實問實答」能接軌民意

總統賴清德上午邀集立法院長韓國瑜等五院院長新春茶敘，韓國瑜會後表示，他邀請總統同到立法院國情報告獲欣然接受。（總統府提供）

總統賴清德今偕五院院長進行閉門新春茶敘，其中，立法院長韓國瑜會後表態邀請賴赴立院國情報告獲接受，並強調採「統問統答」作為基本禮遇；對此，台灣民眾黨團今午表示尊重，除期許總統就軍購預算、台美關稅等重大議題詳細說明，更重申無論報告形式為何，都應「實問實答」落實責任政治，真正接軌民意。

總統賴清德今邀集行政院長卓榮泰、立法院長韓國瑜等五院院長新春茶敘，創我國歷史首例；據了解，此次閉門茶敘先後就中央政府總預算、國防預算、台美關稅、財政收支劃分法等四大議題交換意見；總統府發言人郭雅慧會後指出談話氣氛和樂，展現跨院溝通、理性對話的誠意；並針對韓國瑜邀請賴清德向立委及全體國民國情報告一事，代為表達接受意願，只要合乎憲政程序與制度安排，總統將欣然前往立法院國情報告。

另一方面，台灣民眾黨黨團指出，如今賴總統既已表態接受邀請，期許賴總統能秉持誠信、履行承諾，體現責任政治的精神。面對日益嚴峻的國際情勢與內政挑戰，總統應就國人高度關切之軍購預算透明化、台美貿易暨關稅協定等重大國政議題，提出具體且深入的報告，並清楚說明何以總統竟違反憲法義務，拒絕公布立法院三讀通過之法律。

此外，民眾黨團強調，依照現行「立法院職權行使法」規定，總統報告之具體形式，將交由黨團協商並尊重其決定，更重申無論「統問統答」或「依序回答」，國情報告的核心目標皆應「實問實答」，方能破除形式主義、達到實質透明且具意義的責任政治，真正與民意接軌。

