日本八王子與高雄締結姊妹市20週年 今造訪大秀啦啦隊特技

東京都立大學啦啦隊造訪高雄壽山國中，並於校園進行表演。（高雄市教育局提供）

日本八王子市與高雄市締結姊妹市今年滿20週年，八王子市副市長植原康浩今（23）日率團造訪高雄，其中東京都立大學啦啦隊特別於壽山國中交流演出，讓學生在開學日就充滿驚喜。

兩市的教育交流活動由壽山國中負責規劃，高雄市教育局長吳立森出席接待，展現對國際教育與城市外交的高度重視。吳立森表示，高雄市致力推動國際教育與跨文化學習，今年適逢與八王子市締盟20週年，更具指標意義，未來將持續深化與日本及其他國家城市之合作，拓展青年與校園交流機會。

請繼續往下閱讀...

植原康浩表示，透過青年文化與教育互動，不僅能促進彼此理解與信任，更能為兩市未來合作奠定深厚基礎，讓姊妹市情誼在新世代中持續傳承。

今日活動中，東京都立大學啦啦隊帶來充滿活力與團隊精神的精彩演出，啦啦隊成員也與壽山國中及壽山國小學生進行互動體驗，透過肢體律動與節奏合作，拉近彼此距離。

壽山國中亦安排爵士鼓演出，學生王晨睿親手繪製東京都立大學啦啦隊Q版形象，製作成專屬運動毛巾致贈來訪貴賓，美術班學生廖紫彤、陳品縈則手繪兩款年節紅包袋，讓訪客一同感受台灣過年的溫暖與喜氣。

壽山國中王晨睿同學親手繪製東京都立大學啦啦隊的Q版形象製作成運動毛巾致贈八王子市。（高雄市教育局提供）

美術班廖紫彤、陳品縈同學手繪兩款年節紅包袋致贈八王子市，右起為高雄市教育局長吳立森、八王子市植原康浩副市長與壽山國中校長林宜家。（高雄市教育局提供）

八王子市植原康浩副市長（前排右1）與高雄市教育局長吳立森（前排左2）啟印手印創作。（高雄市教育局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法