民進黨7縣市長待提名 吳崢：未設具體完成時間表

針對尚未完成提名的7個縣市，民進黨發言人吳崢會後轉述，民進黨選對會尚無進一步建議提名，後續也沒有設定具體時間表。（記者陳昀攝）

備戰2026地方大選，民進黨今召開選舉對策委員會，針對尚未完成提名的7個縣市進行全面盤點。民進黨發言人吳崢會後轉述，會中針對各區人選廣泛交換意見與資訊更新，但尚無進一步建議提名名單；對於後續提名作業，也沒有設定具體時間表。

吳崢表示，選對會今聚焦全台尚未提名的縣市長選區，包括台北、桃園、新竹縣市、花蓮等，會中雖有進行意見交換、資訊更新，但未進入下一階段決策程序。會中特別關心澎湖縣長陳光復的身體狀況，盼他早日康復。

民進黨先前目標在農曆年前完成縣市長佈局，對此，吳崢表示，民進黨確實按照這個目標，在年前完成大部分縣市提名，剩下少數幾區就持續努力推進，「沒有設定具體時間點」。

對於外傳黨內已有共識推派竹北市長鄭朝方親征新竹縣長，吳崢回應，選對會今天對各選區都有花時間討論，其中也包括竹縣，選對會委員有注意到地方推薦與社會點名的人選，同時密切關注對手陣營的動態，目前還在全盤規劃階段。

