賴總統國情報告「統問統答」？ 傅崐萁：問答環節須朝野協商

國民黨團總召傅崐萁。（記者方賓照攝）

總統賴清德今天邀集立法院長韓國瑜等五院院長新春茶敘，韓國瑜會後表示，賴總統願意到立院做國情報告，在方式上將採取「統問統答」。立法院國民黨團總召傅崐萁表示，國民黨團表示尊重，畢竟把話說清楚，比隔空喊話更有效率。至於問答環節，必須透過朝野協商，來確認進行的方式。

傅崐萁表示，對於韓國瑜公忠體國的辛苦推動朝野溝通與費心的安排，創造更多互動協調的空間，深表敬意與謝意。既然總統願意到立法院進行國情報告，並接受國會的監督與詢答，我們表示尊重，畢竟把話說清楚，比隔空喊話更有效率。

傅崐萁說，期待這場報告能真正「解惑」，讓立委與國人關心的重大議題，包括預算編列、國安挑戰與政策方向，都能向國會與國人講明白、說清楚，不必靠補充說明、更不用靠會後解讀。至於問答環節，必須透過朝野協商，來確認進行的方式。

傅崐萁表示，相信最好的禮遇與溝通，就是據實回答問題；最好的溝通，就是有問有答、不閃不躲。只要資訊透明、內容清?相信不僅能化解誤會，也能讓全民一起放心開拓好年，認真為台灣拚未來。

