    政治

    鄭麗文接受外媒專訪：兩岸須建立互信 否則最終將只剩下武器

    2026/02/23 16:11 記者林欣漢／台北報導
    國民黨主席鄭麗文近日接受丹麥媒體《貝林時報》（Berlingske）專訪。（記者林欣漢翻攝）

    國民黨主席鄭麗文近日接受丹麥媒體《貝林時報》（Berlingske）專訪。（記者林欣漢翻攝）

    國民黨主席鄭麗文近日接受丹麥媒體《貝林時報》（Berlingske）專訪，闡述國民黨的兩岸路線與務實避戰的堅定立場，鄭麗文表示，兩岸必須建立互信，「否則最終將只剩下武器來替我們發言」。國民黨將不畏艱難，積極尋求與對岸展開對話的空間，以最大程度地為台灣爭取和平的籌碼。 

    國民黨指出，隨著近年來兩岸局勢升溫，軍事演習頻繁，台灣已然成為中美博弈下的最大風險熱點。鄭麗文主席與國民黨團隊深知，若兩岸失去溝通管道，台灣的處境將極度危險。 鄭麗文在專訪中強調了重建兩岸溝通橋樑的急迫性：「我們必須建立互信。否則，我們最終將只剩下武器來替我們發言。」

    國民黨表示，國民黨的核心理念在於「避戰」與「保護台灣人民的最大利益」。鄭麗文務實地指出，一旦發生衝突，「台灣無法贏得戰爭，台灣將成為最大的輸家。」 這正是國民黨必須竭盡全力避免的悲劇。

    國民黨指出，基於對台灣未來的強烈責任感，鄭麗文表示，國民黨將不畏艱難，積極尋求與對岸展開對話的空間，以最大程度地為台灣爭取和平的籌碼。

    國民黨也呼籲，真正的愛台灣不是將國家推向戰爭邊緣，而是透過對話化解分歧。國民黨將持續致力於扭轉當前的危險局勢，為台灣人民創造一個和平、繁榮且安全的未來。 

    國民黨主席鄭麗文。（記者方賓照攝）

    國民黨主席鄭麗文。（記者方賓照攝）

    熱門推播