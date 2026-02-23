為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    開工上香祈福 鍾東錦：持續努力讓苗栗建設大步邁進

    2026/02/23 15:52 記者張勳騰／苗栗報導
    苗栗縣長鍾東錦（左4）於農曆年假後上班首日，率縣府團隊到苗市玉清宮、天雲廟上香祈福。（圖由苗栗縣政府提供）

    苗栗縣長鍾東錦（左4）於農曆年假後上班首日，率縣府團隊到苗市玉清宮、天雲廟上香祈福。（圖由苗栗縣政府提供）

    苗栗縣長鍾東錦今（23）日農曆年假後上班首日，率縣府團隊到苗市玉清宮、天雲廟上香祈福，並提出新年縣政規劃，包括陽明交大苗栗分校、頭份第二交流道、大矽谷計劃、總圖等重大工程能順利推進，讓苗栗建設大步向前邁進，邁向科技新都心城市。

    鍾東錦上午與副縣長邱俐俐、秘書長陳斌山及各局處長分別到玉清宮、天雲廟上香，祈求縣政順遂，縣境平安、鄉親身體健康。

    鍾東錦隨後向鄉親報告新年期許，包括教育、觀光、交通及大矽谷計劃等重大建設都能順利推動，他會帶領縣府團隊持續努力，也請各級民意代表協助，讓苗栗各項建設都能大步邁前，並轉型為科技新都心。

    「小孩的成長不能等，投資教育就是投資未來」鍾東錦指出，除希望國立陽明交大苗栗分校工程順利招標，讓苗栗有好學校，學子有希望，他大年初三也趁總統賴清德蒞臨苗栗參拜時，當面爭取新建頭份國中35間教室、竹南國中30間教室，及建國國中慈輝分校新建一所國小，來紓解頭份、竹南地區日趨擁擠的教育需求。

    此外，苗62之1號跨越大湖溪大橋工程、國道1號頭份第二交流道已在規劃中，同時中石化公司29公頃土地位於頭份市精華地段，縣府會向經濟部爭取轉型來活化，還有大矽谷計劃、苗栗縣總圖書館、苗栗市圖書館興建及爭取頭份市立圖書館等都能順利興建。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播