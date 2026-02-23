開工上香祈福 鍾東錦：持續努力讓苗栗建設大步邁進

苗栗縣長鍾東錦（左4）於農曆年假後上班首日，率縣府團隊到苗市玉清宮、天雲廟上香祈福。（圖由苗栗縣政府提供）

苗栗縣長鍾東錦今（23）日農曆年假後上班首日，率縣府團隊到苗市玉清宮、天雲廟上香祈福，並提出新年縣政規劃，包括陽明交大苗栗分校、頭份第二交流道、大矽谷計劃、總圖等重大工程能順利推進，讓苗栗建設大步向前邁進，邁向科技新都心城市。

鍾東錦上午與副縣長邱俐俐、秘書長陳斌山及各局處長分別到玉清宮、天雲廟上香，祈求縣政順遂，縣境平安、鄉親身體健康。

鍾東錦隨後向鄉親報告新年期許，包括教育、觀光、交通及大矽谷計劃等重大建設都能順利推動，他會帶領縣府團隊持續努力，也請各級民意代表協助，讓苗栗各項建設都能大步邁前，並轉型為科技新都心。

「小孩的成長不能等，投資教育就是投資未來」鍾東錦指出，除希望國立陽明交大苗栗分校工程順利招標，讓苗栗有好學校，學子有希望，他大年初三也趁總統賴清德蒞臨苗栗參拜時，當面爭取新建頭份國中35間教室、竹南國中30間教室，及建國國中慈輝分校新建一所國小，來紓解頭份、竹南地區日趨擁擠的教育需求。

此外，苗62之1號跨越大湖溪大橋工程、國道1號頭份第二交流道已在規劃中，同時中石化公司29公頃土地位於頭份市精華地段，縣府會向經濟部爭取轉型來活化，還有大矽谷計劃、苗栗縣總圖書館、苗栗市圖書館興建及爭取頭份市立圖書館等都能順利興建。

