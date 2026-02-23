為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    藍北市議員擬提33席！本週開考紀會 戴錫欽：如停權無法代表參選

    2026/02/23 16:15 記者董冠怡／台北報導
    國民黨台北市黨部主委戴錫欽。（記者董冠怡攝）

    國民黨台北市黨部主委戴錫欽。（記者董冠怡攝）

    民進黨直轄市議員初選民調執行順序今出爐，台北市將於3月9日至15日登場。國民黨台北市黨部主委戴錫欽受訪表示，預計2月26日上午召開市黨部委員會議，確認提名席次與時程，初估規劃提名區域31席、原住民2席。另，本週也會召開考紀委員會議，只要因抵觸黨紀而被停權，將無法代表國民黨參選。

    戴錫欽表示，預定2月26日會開市黨部委員會議，屆時就會確認議員提名相關席次和時程，目前初估，預計規劃區域31席、原住民2席，共計提名33席，但尚待市黨部委員確認後才會正式公告，大約3月初公告、領表登記，完成後進行初步協調，包括各區登記狀況並邀集所有現任議員和新人一起協調，未來如果進行初選，初選方式、期程及進行模式，還有特定選區看看有無可能透過內部協調，或用內參民調的方式確認提名事宜。

    戴錫欽指出，現今初步規劃方向，士林北投、內湖南港、松山信義各5席，中山大同、中正萬華各4席、大安文山8席。

    對於民進黨已要開始初選，國民黨期程會否較晚？戴錫欽說，就他所知，民進黨有2區大概不需初選，其他4區是跟全國一起進行，抽籤決定何時進行相關民調，國民黨時程跟過去相比並無較晚，大約都是在3、4月進行。

    本週除了召開市黨部委員會議之外，他提到，也會召開考紀委員會議，將來不管是在公告或正式登記過程中，現任或新人牽涉黨紀問題，不論司法判決或其他因素，都會按照黨紀規定處理，「不管是一審判決有罪，或是相關規定，只要抵觸黨紀，該停權就停權，一但因為黨紀而被停權，基本上就沒有辦法以國民黨的名義代表參選。」

    熱門推播