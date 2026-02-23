為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    何欣純提立法院遷建台中 楊瓊瓔、江啟臣都認同

    2026/02/23 15:54 記者歐素美／台中報導
    江啟臣表示,台中地理位置得天獨厚,氣候環境天生麗質,且從國土戰略與區域平衡來看,非常適合成為國家政治中心或首都。(擷取自江啟臣臉書)

    江啟臣表示，台中地理位置得天獨厚，氣候環境天生麗質，且從國土戰略與區域平衡來看，非常適合成為國家政治中心或首都。（擷取自江啟臣臉書）

    立法院長韓國瑜拋出立法院遷建議題，但選在台北的圓山飯店、空總舊址，立委何欣純呼籲朝野合作，共同支持「立法院遷建台中」，國民黨立法院副院長江啟臣及立委楊瓊瓔對此不約而同支持立法院遷台中，但認為應理性、制度性的討論。

    楊瓊瓔表示，很感謝韓國瑜院長願意把這個議題拿出來討論，從2009年起，她就多次在立法院提案，從國土均衡、交通樞紐與行政效率等面向，主張評估將立法院遷建到台中。

    楊瓊瓔指出，立法院遷建台中並不是今天才被提出的想法，而是包括她及歷屆中部立委多次討論、評估後，可以平衡北中南發展被認真看待且具備可行性的方案，現在包括何欣純等不同政黨的立委願意重新提出相關構想，讓更多不同政黨、不同世代的支持者重新關注這個議題，她認為這是好事，也樂見公共討論能夠持續深化，如果朝野能夠就「立法院遷建台中」展開理性、制度性的討論，相信這不只是對台中有利，更是對台灣整體發展負責。

    江啟臣則表示，台中地理位置得天獨厚，氣候環境天生麗質，且從國土戰略與區域平衡來看，非常適合成為國家政治中心或首都，立法院遷建與否，任何提案我們都尊重，也盼社會各界能充分討論，立法院是合議制，最終都還是需要經過院會作出決議。

    立委楊瓊瓔表示,從2009年起,她就多次在立法院提案立法院應遷建台中。(擷取自楊瓊瓔臉書)

    立委楊瓊瓔表示，從2009年起，她就多次在立法院提案立法院應遷建台中。（擷取自楊瓊瓔臉書）

