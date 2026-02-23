五院院長新春茶敘 卓榮泰：朝野和諧、社會大吉

總統賴清德今（23）日與五院院長新春茶敘，行政院長卓榮泰會後在臉書發文表示，這不只是一場茶敘，更是在新年度的起點，為國家發展共同踏出堅實的一步。（圖取自卓榮泰臉書）

總統賴清德今（23）日與五院院長新春茶敘，行政院長卓榮泰會後在臉書發文表示，行政院新春向大家團拜完後，他前往總統府，總統賴清德邀請五院首長一同交流，這不只是一場茶敘，更是在新年度的起點，為國家發展共同踏出堅實的一步。而桌上的「和」桃酥與金「吉」茶，也寓意朝野「和」諧、社會「大吉」。

賴清德總統上午在總統府大禮堂與行政院長卓榮泰、立法院長韓國瑜、司法院代理院長謝銘洋、考試院長周弘憲、監察院代理院長李鴻鈞新春茶敘。

卓榮泰表示，面對多變的國際局勢與國內經濟挑戰，行政團隊的任務很清楚：穩定民生、強化產業競爭力、推動區域均衡發展。大家分處不同崗位，承擔不同職責，但目標一致，就是讓國人安心、國家持續向前。

卓榮泰指出，桌上的「和」桃酥與金「吉」茶，也寓意朝野「和」諧、社會「大吉」，期盼新的一年，國人朋友也可以事事大吉！團結不是口號，而是持續溝通、彼此成就的行動。行政團隊將以更務實、更有效率的步伐，全力回應國人期待，攜手為國家穩健前行。

卓榮泰上午在行政院新春團拜時也表示，行政與立法兩院也應積極化解過去存在許多溝通障礙，稍後賴總統將召集五院院長，就政府施政成果進行交流分享，並盼暫時擱置過去部分具爭議性的事務，尤其國家仍有許多工作必須大家齊步向前，期盼行政、立法兩院未來互動能更積極、更順暢。

