    首頁 > 政治

    澎湖縣政府慰勞機場人員春節運輸辛勞 由副縣長林皆興代行

    2026/02/23 15:23 記者劉禹慶／澎湖報導
    新春開工第一天，澎湖機場運輸仍是湧入人潮。（澎湖縣政府提供）

    澎湖縣副縣長林皆興今天前往澎湖機場，關心春節連假結束後的交通輸運情形，並慰勞春節期間堅守崗位的航站同仁與相關單位人員，感謝大家在春節前後疏運高峰期間全力投入，原本是縣長陳光復開春的行程，但因大年初一摔傷意外，改由副縣長林皆興代行。

    林皆興表示，春節假期前後為輸運尖峰時刻，旅客量大，從航站服務、安檢作業到地勤支援，每一環節都承擔相當壓力。他代表縣府感謝華信與立榮2家航空公司第一線服務與地勤同仁，以及澎湖航空站、航警夥伴、國軍弟兄、立委楊曜服務處團隊與縣府同仁不分晝夜緊密合作。

    林皆興指出，春節是國人團聚的重要節日，為因應春節疏運人潮，縣府提前規劃相關配套措施，主動與航空公司協調提升空運量能，並與中央單位保持密切聯繫，即時掌握交通運輸動態，視返程需求協調加開班機。此外，縣府亦於航空站設置鄉親服務處，提供候補登記、航班諮詢及現場引導等，盼在疏運期間提供更即時、貼心的服務。

    今年春節期間整體疏運情形順暢，總運能將近11萬人次，縣府協調航空公司加開38個包機航班，有效紓解尖峰時段運輸壓力。過年期間14至16日，澎湖縣政府同仁分別派駐台北、台中及高雄機場設置鄉親服務處，提供即時諮詢與協助；20至23日也於澎湖機場設置民眾服務處，持續服務旅客需求。

    澎湖縣副縣長林皆興，代替縣長陳光復慰問機場春節運輸辛勞。（澎湖縣政府提供）

