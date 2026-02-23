中市府公務機關門口貼「馬上有錢」 民進黨議員：不怪嗎

江肇國質疑公家機關貼「馬上有錢」的春聯很奇怪。（江肇國提供）

今天是春節9天假後首日上班日，民進黨中市議員江肇國在臉書PO文表示，看到幾個公務機關門口貼滿「馬上有錢」，連有些派出所正門口也是這四個大字，但他認為公家機關門口貼「馬上有錢」不是很奇怪嗎？要求主管機關應該要有點概念；有網友回應要貼「馬上辦理」、「馬上處理」，「政府官員有錢，會被抓去關吧」；對此，市府不回應。

今天是開春第一天上班日，民進黨中市議員江肇國表示，今天開工上班，看到幾個公務機關門口貼滿「馬上有錢」，連有些派出所正門口也是這4個大字，市府單位貼市長春聯並不奇怪，但這4個字出現在公家機關門口，難免觀感上覺得怪怪的。

請繼續往下閱讀...

江肇國強調，盧市長今年印了3個版本的春聯，除「馬上有錢」外，還有「超級馬利」及「龍馬有春」，若要貼還是有其他的選擇。

江肇國表示，這些公家機關的主管應該還是要有點概念才好。

很多網友在底下留言，有人說「馬上有錢沒文化」、「寧願貼印製媽祖的春聯比較實在安心」，各大服務窗口應該貼「馬上就好」，提升行政效率。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法