    中市府公務機關門口貼「馬上有錢」 民進黨議員：不怪嗎

    2026/02/23 16:05 記者蘇金鳳／台中報導
    江肇國質疑公家機關貼「馬上有錢」的春聯很奇怪。（江肇國提供）

    今天是春節9天假後首日上班日，民進黨中市議員江肇國在臉書PO文表示，看到幾個公務機關門口貼滿「馬上有錢」，連有些派出所正門口也是這四個大字，但他認為公家機關門口貼「馬上有錢」不是很奇怪嗎？要求主管機關應該要有點概念；有網友回應要貼「馬上辦理」、「馬上處理」，「政府官員有錢，會被抓去關吧」；對此，市府不回應。

    今天是開春第一天上班日，民進黨中市議員江肇國表示，今天開工上班，看到幾個公務機關門口貼滿「馬上有錢」，連有些派出所正門口也是這4個大字，市府單位貼市長春聯並不奇怪，但這4個字出現在公家機關門口，難免觀感上覺得怪怪的。

    江肇國強調，盧市長今年印了3個版本的春聯，除「馬上有錢」外，還有「超級馬利」及「龍馬有春」，若要貼還是有其他的選擇。

    江肇國表示，這些公家機關的主管應該還是要有點概念才好。

    很多網友在底下留言，有人說「馬上有錢沒文化」、「寧願貼印製媽祖的春聯比較實在安心」，各大服務窗口應該貼「馬上就好」，提升行政效率。

