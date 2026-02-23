為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    考試院新春團拜 周弘憲期許公部門攬才及留才機制與時俱進

    2026/02/23 15:27 記者林曉雲／台北報導
    考試院今日舉行新春團拜，院長周弘憲期勉新的一年持續健全文官制度。（考試院提供）

    考試院今日舉行新春團拜，院長周弘憲期勉新的一年持續健全文官制度。（考試院提供）

    考試院今（23）日舉行新春團拜，考試院長周弘憲院長致詞時表示，面對AI浪潮與人口結構變化等挑戰，考試院團隊將持續健全文官制度，使公部門攬才及留才機制與時俱進，作為國家永續發展的堅實後盾。

    周弘憲指出，過去這一年，考試院完成許多制度改革，在人事制度方面，修正了公務人員保障法、考績法、安全及衛生防護辦法、公務人員激勵辦法等法規，讓公部門霸凌防治與安全衛生防護得以強化，並放寬指名商調限制、育孫留停、新增身心調適假、調高職務列等及強化即時獎勵機制等，致力營造更為友善的公務職場環境；在國家考試改革方面，成立了測驗研究中心，精進國考試題品質。在此感謝所有考試委員的支持，及所有同仁的努力。

    周弘憲表示，新的一年，面對AI人工智慧的發展、人口結構的變遷等挑戰，考試院團隊將持續推動國考減科、擴大電腦化測驗規模，藉以吸引更多年輕世代的人才進入公部門服務，也要再精進考績法制，以發揮考績積極功能等，期勉團隊共同推動各項改革，齊心走在正確的道路上。新春團拜活動由周弘憲主持，副院長許舒翔、考試委員、部會首長等共同參與。

    考試院今日舉行新春團拜，院長周弘憲感謝院部會同仁齊心努力。（考試院提供）

    考試院今日舉行新春團拜，院長周弘憲感謝院部會同仁齊心努力。（考試院提供）

