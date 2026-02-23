與民眾黨接觸3次 謝龍介：議員選舉採藍白合提名基調

謝龍介表示，他已跟民眾黨接觸過，將會以藍白合為基礎做為市議員提名基調。（記者蔡文居攝）

國民黨在台南市議會共有12席，目前有多名新人將投入選戰。對於年底市議員選舉，身兼國民黨台南市黨部主委的立委謝龍介今天表示，他已跟民眾黨台南市黨部接觸過3次，為贏得2026最大勝利，將會以藍白合為基礎，做為提名基調。未來有好的人才，不排除共同競選，甚至全力輔選。

謝龍介表示，有關市議員提名進程，明天與國民黨中央開會後，將召集委員會討論，之後將公告提名進度與時程，並配合國民黨與民眾兩黨中央的「藍白合」若能成功，就能贏得2026最大勝利，因此，提名會以藍白合做為提名基調。

目前民眾黨在台南市有意角逐年底市議員選舉的參選人，包括大新營陳詩薇、永康選區林乃立、北區和中西區江明宗、南區和安平區蕭漍華、東區陳進男與南關線選區郭如芳。

謝龍介說，他已經跟民眾黨台南市黨部主委顏耀星接觸過3次，未來有好的人才，不排除共同競選，國民黨會幫助民眾黨的參選人，並與國民黨所有提名者融為一體。他希望以過去總統選舉支持藍白的6成為基礎，在2026重新再凝聚，以「藍白合」贏得最後勝利。

