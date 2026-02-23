為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    與民眾黨接觸3次 謝龍介：議員選舉採藍白合提名基調

    2026/02/23 15:25 記者蔡文居／台南報導
    謝龍介表示，他已跟民眾黨接觸過，將會以藍白合為基礎做為市議員提名基調。（記者蔡文居攝）

    謝龍介表示，他已跟民眾黨接觸過，將會以藍白合為基礎做為市議員提名基調。（記者蔡文居攝）

    國民黨在台南市議會共有12席，目前有多名新人將投入選戰。對於年底市議員選舉，身兼國民黨台南市黨部主委的立委謝龍介今天表示，他已跟民眾黨台南市黨部接觸過3次，為贏得2026最大勝利，將會以藍白合為基礎，做為提名基調。未來有好的人才，不排除共同競選，甚至全力輔選。

    謝龍介表示，有關市議員提名進程，明天與國民黨中央開會後，將召集委員會討論，之後將公告提名進度與時程，並配合國民黨與民眾兩黨中央的「藍白合」若能成功，就能贏得2026最大勝利，因此，提名會以藍白合做為提名基調。

    目前民眾黨在台南市有意角逐年底市議員選舉的參選人，包括大新營陳詩薇、永康選區林乃立、北區和中西區江明宗、南區和安平區蕭漍華、東區陳進男與南關線選區郭如芳。

    謝龍介說，他已經跟民眾黨台南市黨部主委顏耀星接觸過3次，未來有好的人才，不排除共同競選，國民黨會幫助民眾黨的參選人，並與國民黨所有提名者融為一體。他希望以過去總統選舉支持藍白的6成為基礎，在2026重新再凝聚，以「藍白合」贏得最後勝利。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播