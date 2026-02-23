為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    盼速審台美關稅協議 賴總統：現行結果對台有利

    2026/02/23 15:14 記者陳昀／台北報導
    賴總統致贈立法院長韓國瑜等五院院長總統府特製版的「TEAM TAIWAN」棗紅色帽T。（總統府提供）

    賴總統致贈立法院長韓國瑜等五院院長總統府特製版的「TEAM TAIWAN」棗紅色帽T。（總統府提供）

    總統賴清德今邀集立法院長韓國瑜等五院院長新春茶敘，會中談及台美關稅議題，據轉述，賴總統會中強調，現行台美關稅談判結果對台灣有利，現行日韓與其他國家沒有選擇重新談判，盼行政院將協議文本送立法院後能夠盡速審查通過，讓企業盡快定案做生意。

    在美國最高法院裁定原有「對等關稅」違憲後，美國總統川普隨即援引貿易法第122條宣布將全球關稅調升至15%。據轉述，卓榮泰在閉門會談中也特別提及，今年度中央政府總預算、財政收支劃分法、國防特別預算、關稅協議等，都需要韓院長協助推動。

    據轉述，賴總統會中強調，現行台美關稅談判結果對台灣有利，現行日韓與其他國家沒有選擇重新談判，盼行政院將協議文本送立法院後能夠盡速審查通過，讓企業盡快定案做生意。行政院長卓榮泰回應，相關資料持續彙整，韓國瑜則詢及3月2日赴立院報告的可能性，並表達他願意協調。

    行政院長卓榮泰會中表示，3月2日協議文本將送達立院，立法院長韓國瑜也當場允諾協調。（總統府提供）

    行政院長卓榮泰會中表示,3月2日協議文本將送達立院,立法院長韓國瑜也當場允諾協調。（總統府提供）

