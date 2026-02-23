台美關稅變局 藍籲務實面對、勿讓產業無所適從

立法院國民黨團首席副書記長許宇甄。（資料照）

美國最高法院裁定，總統川普去年實施廣泛的全球性關稅無效，不過川普隨即簽署公告，將對全球徵收10％進口關稅，且隨後決定調高為15％。對於美國關稅變局，立法院國民黨團首席副書記長許宇甄今日表示，國際經貿談判固然瞬息萬變，但政府的責任是做產業的探照燈與後盾，而非讓產業界在迷霧中摸索。

許宇甄說，當前美方局勢混沌不明，企業需要提前制定避險與投資計畫，賴清德總統與行政團隊應務實以對，立刻對外清楚說明政府針對川普關稅違憲後的應對策略，給人民與產業一個明確的指引與交代。

對於行政院長卓榮泰今日表示，「政府將盡速與美方確認後續程序與動作，並會在適當時間向民眾具體說明」。許宇甄認為，這顯示政府目前對於後續變數，有待加強改進，產業界此刻最關心的是可以用來決策的務實作為。

許宇甄指出，所謂「15％」的安排，後續在美方新舊措施更迭下，是否仍可能出現疊加風險？台美貿易協定（ART）下一步究竟要如何調整、是否繼續推進、時間表怎麼走？這些攸關企業接單、報價、投資與移轉布局的問題，政府必須告訴國人，否則等同讓傳產與科技業獨自承受成本變動與訂單不確定性的雙重壓力。

