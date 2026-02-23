為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    五院茶敘聚焦4議題 李鴻鈞喊話：沒選上船長也不能砸沉台灣這條船

    2026/02/23 14:46 記者陳昀／台北報導
    監察院代理院長李鴻鈞會中直言，總統是國家的總統、不是民進黨的總統，並比喻「台灣是一條船，沒有選上船長，也不能把船砸沉」。（總統府提供）

    監察院代理院長李鴻鈞會中直言,總統是國家的總統、不是民進黨的總統,並比喻「台灣是一條船,沒有選上船長,也不能把船砸沉」。(總統府提供)

    總統賴清德今邀集立法院長韓國瑜等五院院長新春茶敘，是我國歷史上首次新春茶敘，據轉述，會中聚焦總預算、國防預算、台美關稅、財劃法四大議題，監察院代理院長李鴻鈞也直言，總統是國家的總統、不是民進黨的總統，並比喻「台灣是一條船，我們沒有選上船長，但也都還是船員，不能把船砸沉，因為我們都在船上」。

    據轉述，閉門會談約一個半小時，由五院院長逐一發言、交換意見。行政院長卓榮泰指出，憂心總預算案尚未通過，無法確保重大政策推行，並特別提及，今年度中央政府總預算、財政收支劃分法、國防特別預算、關稅協議等，都需要韓院長協助推動。

    面對韓國瑜談及大事化小、小事化無、逢凶化吉、不要「化骨綿掌」就好，並當面邀請總統到立法院進行國情報告。賴總統則重申，只要符合憲政程序，他將欣然前往；賴更幽默地回應韓說，他沒有練過化骨綿掌，但是會「九陽真經」，專長是「止咳化痰」，保護人民健康。

    值得注意的是，監察院代理院長李鴻鈞語重心長地表示，台灣面對國際諸多挑戰，台灣的方向與走向國際也在看；對於賴總統願赴立院國情報告，李鴻鈞直言，總統是國家的總統、代表國家，而非民進黨的總統，要求一問一答真的太扯，他也舉例說，「台灣是一條船，我們沒有選上船長，但也都還是船員，不能把船砸沉，因為我們都在船上」，最後再度謝謝總統與韓院長有心，讓茶敘成行。

    至於台美關稅談判，賴總統強調，現行台美關稅談判結果對台灣有利，現行日韓與其他國家沒有選擇重新談判，盼行政院將協議文本送立法院後能夠盡速審查通過，讓企業盡快定案做生意。

    監察院代理院長李鴻鈞會中直言,總統是國家的總統、不是民進黨的總統,並比喻「台灣是一條船,沒有選上船長,也不能把船砸沉」。(總統府提供)

    監察院代理院長李鴻鈞會中直言，總統是國家的總統、不是民進黨的總統，並比喻「台灣是一條船，沒有選上船長，也不能把船砸沉」。（總統府提供）

