川普關稅違憲 台灣北社：台美ART已取得戰略性成果

台灣北社社長羅浚晅醫師。（資料照）

美國聯邦最高法院日前通過裁定，宣布美國總統川普政府援引「國際緊急經濟權力法」課徵全球關稅違憲，由於我國甫簽署台美貿易協定ART，消息一出引發國內產官界譁然。對此，台灣北社今指出，美最高法院判決只是將全球關稅法源重置、政策並未停擺，呼籲各界理性分析，審慎檢視台灣既有談判成果。

台灣北社表示，美最高法院判決公布後，美方依122條款宣布15%臨時全球關稅，證實政策並未停擺，只是換軌運作。

台灣北社補充，多方專業評析認為，此次裁決對台灣實際影響有限。原因並不複雜：台灣輸美產品多數適用232條款等既有法律架構，台美既有協議並未因IEEPA被推翻而失效。因此，真正值得討論的，不是「是否白忙一場」，而是台灣是否已站在更穩固的位置。

台灣在談判中確立對等關稅上限15%，且不再與最惠國稅率疊加，2072項產品獲得豁免，平均實質關稅由約35%降至約12%。這些並非象徵性成果，而是出口成本的實質下降，是企業競爭條件的改善。更關鍵的是232條款待遇的確定性。鋼鋁與半導體屬國家安全範疇，美方將台灣納入制度保障架構，代表我們在供應鏈中的角色被正式確認，而非臨時優惠。這不是運氣，而是戰略布局的結果。

即便IEEPA被判違憲，全球供應鏈重組早已發生。許多台商在關稅風暴初起時便調整產線，自中國移回台灣或轉向東南亞，並重新接軌美國市場。廠房已建、契約已簽、物流已重整。產業結構一旦改變，便不會因單一司法判決而逆轉。川普的政策或許在法律上受到限制，但其所觸發的結構性位移，已成為新的經濟現實。台灣正處於這條新供應鏈的重要轉折點。

台灣北社直言，此時若有人見獵心喜，在情緒氛圍下要求重啟關稅談判，反而可能誤判局勢。關稅數字從來不是孤立的算術問題，它植基於彼此信任、戰略同盟穩定，以及產業競爭優勢的實力。台灣去（2025）年對美貿易順差超過1500億美元，既顯示競爭力，也意味高度敏感。如果在司法震盪之際輕率翻桌，美國完全可以依301條款啟動更具針對性的措施。那將不是理念辯論，而是實質產業衝擊。成熟國家的選擇，不是情緒反射，而是戰略穩健。

台灣北社強調，台美關係的核心，從來不只是關稅，而是包括半導體供應鏈合作、投資互信、安全保障架構，以及民主制度的共同價值。當這些基礎穩固，關稅數字自然可以在理性框架下調整；若基礎動搖，稅率再漂亮也難保長遠利益。因此，在既有架構下爭取更合理的執行方式，強化能源與技術合作，提升產業與安全連結，才是長期之道。

台灣從來不是在順境中成長。從產業升級到國際定位，每一次轉型都伴隨壓力，但我們也一次次在壓力中找到更清晰的方向。司法判決只是短期波動，戰略布局才是長期曲線。我們已經取得關稅實質下降、232制度保障確立、半導體地位制度化、供應鏈升級完成；這些都是政府、產業與國人共同努力的成果。

台灣北社呼籲，國家戰略不能輕浮地短視對抗與情緒操作。關稅可以調整，制度可以優化，但信任與戰略夥伴關係才是真正的台灣盾牌。在動盪世界之中，台灣不能焦躁，必須站穩。當我們站穩，光自然會出現。

