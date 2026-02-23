總統國情報告採統問統答？ 陳培瑜籲黨團協商「不是韓國瑜點菜就要上菜」

民進黨立法院黨團書記長陳培瑜。（資料照）

總統賴清德今天與五院院長茶敘，立法院長韓國瑜會後提及有邀請總統赴立法院國情報告，並採「統問統答」作為基本禮遇。民進黨立法院黨團書記長陳培瑜表示，根據過往慣例，統問統答可能合憲，但不是韓國瑜點了菜就要上菜，呼籲韓就此議題進行黨團協商。

韓國瑜今天在茶敘會後表示，他邀請總統同到立法院國情報告獲欣然接受，他將在協商立院黨團後，正式行文邀請總統，並採「統問統答」作為基本禮遇；不過，總統府發言人郭雅慧轉述，總統當面感謝院長邀請，並再次表達，只要在合乎憲政程序與制度安排的前提下，總統將欣然前往立法院國情報告。

請繼續往下閱讀...

陳培瑜受訪表示，韓國瑜確實有邀請總統赴立院國情報告，但現場到底有無提到方式，她認為「應該是沒有」，總統一直以來都沒有拒絕到立院國情報告，但黨團一直要求合乎憲政程序，到底用何方式、程序都還是要黨團協商，這個立場民進黨團不會退。

陳培瑜說，只要合乎憲法程序，總統一直都贊成赴立院國情報告，總統不是不來，只是過去在程序上一直沒有討論，並非韓國瑜今天邀請，總統府才改變說法，總統一直強調只要合乎憲政程序就能來，立院就是要把程序討論清楚。

她提醒，韓國瑜自己該做的事情還是要做，不要以為叫總統來就沒事，包含總預算、軍購特別條例、院版財劃法爭議都還是沒有解決。

談及統問統答是否合憲？陳培瑜表示，根據過往的慣例可能是可以的，但這件事情不能只有韓國瑜說得算，「我們不想落入韓國瑜的框架裡面，不是韓國瑜點了菜我們就要上菜」，這事情還是要經過合乎法制的協商過程，黨團要求韓國瑜就此議題進行黨團協商。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法