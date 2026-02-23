賴總統重申「合憲」前提赴立院國情報告 盼韓國瑜協助妥適安排

總統賴清德今邀立法院長韓國瑜等五院院長新春茶敘，並準備棗紅色Team Taiwan帽TEE作為伴手禮。（總統府提供）

立法院長韓國瑜今天出席賴總統邀請的五院新春茶敘後表示，總統欣然接受到立法院國情報告，他將在協商各黨團後正式行文邀請，並採「統問統答」；對此，賴總統在臉書提及此事，表示自己在會中再次強調，「只要符合憲政程序，我會欣然前往」，並希望韓國瑜協助妥適安排。

賴清德表示，今天是開工第一天，他邀請行政、立法、司法、考試、監察五院院長齊聚總統府茶敘，這也是我國歷史上第一次總統與五院院長新春茶敘。總統肩負推動國家進步的使命，五院院長也各有所掌，對國家都有責任，在茶聲、笑聲與談話聲中，他們沒有設定議題，卻始終繫念著家事、國事與天下事。

賴清德表示，感謝韓國瑜院長，先用「化」字點出這場茶敘的方向，希望朝野大事化小、小事化無、讓國家逢凶化吉。

賴清德提及，韓國瑜院長在茶敘中，邀請他前往立法院進行國情報告，「我再次強調，只要符合憲政程序，我會欣然前往。」賴說明，過去因為憲法法庭對國會職權相關修法作出部分違憲、部分合憲的裁示，因此尊重憲法法庭的判決結果。新會期開始，也希望韓院長多加協助，就時間與程序進行妥適安排。

賴清德強調，台灣面臨國內外諸多挑戰，我們必然是要朝向「化誤解為理解、化分歧為團結、化個人小利為國家大利、化干戈為玉帛」，雖然這非常困難，並非一蹴可幾，也並非今天茶敘就能夠完成，但總是要為了國家、社會和人民要邁出第一步，再次感謝五院院長的參與，讓我們共同努力，讓國家大吉大利、讓社會吉利圓滿。

