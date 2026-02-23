美國台積寶寶誕生逾300名 駐美官員：貿易協定使台灣在多國對美關係中具領先地位

美國台積寶寶誕生逾300名。（資料照）

台積電赴美國亞利桑那州設廠，也同步帶動台灣人才進駐。台灣駐洛杉磯辦事處今日表示，當地已誕生逾300名「台積寶寶」，台灣社群也隨產業布局而逐步擴大。而台美關係不斷有重大進展，儘管關稅議題一度引發憂慮，但近日簽署「台美對等貿易協定」取得重要成果，使台灣對美經貿互動中保持優勢，在多國對美關係中具領先地位。

根據中央社報導，台灣駐洛杉磯辦事處今舉行新春團拜，友台並數度訪台的聯邦眾議員趙美心等當地政要出席。由於亞利桑那州目前仍屬台灣駐洛杉磯辦事處的服務轄區，處長紀欽耀說，台積電赴美設廠以來，台美雙邊貿易合作更加緊密。尤其台積電落腳鳳凰城以來，業務量明顯增加。

紀欽耀舉例，台積電外派工程師與家屬到美國之後，首要需求就是辦理駕照。台灣與亞利桑那州有駕照互換協議，台灣駕照必須到辦事處驗證之後，才能向當地監理機關申請亞利桑那州的駕照。

他指出，已有超過300名「台積寶寶」在美國出生，他們也都需要到辦事處驗證出生證明、辦理台灣護照，「我們希望提供台積電人員與眷屬最堅強的後盾，協助他們的生活更便利」。

紀欽耀指出，台積電計畫在美國投資1650億美元，這是美國有史以來規模最大的單一外國投資，也帶動上下游廠商進駐，可望逐漸形成產業聚落，朝向科技園區發展。

