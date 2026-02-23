謝龍介提政見「0到15歲每月發5千元」 黃偉哲酸爆

謝龍介提出0到15歲每人每月發5000元，以提升生育率。對此，台南市長黃偉哲頗不以為然，認為沒有效。（記者蔡文居攝）

國民黨台南市長參選人謝龍介今天提出「幸福3好禮」政策牛肉，其中，0到15歲每人每月發5000元，讓年輕人敢婚敢生，改善台灣少子化的危機。對此，台南市長黃偉哲頗不以為然，強調謝「如果敢打包票這樣會提升生育率的話，我們再來說。」今年是選舉年，有人要拿這比照台北來大撒幣的話，他沒意見。民進黨市長參選人陳亭妃則表示，不予回應。

謝龍介與南市議會國民黨團今天進行新春團拜，提出「幸福3好禮」政策牛肉。其中，最受矚目的為0到15歲每人每月發5000元，1人可領96萬元，每年所需財源約123億元，並列為國民黨議員參選人的共同政見。謝龍介表示，財源將利用財劃法分配給台南市每年163億的75％，來投資孩子未來，讓年輕人敢婚敢生，以改善台灣少子化的危機。

黃偉哲今天出席台南市議會的新春團拜，對於謝龍介「發5000元」的政策，他受訪表示，台灣這幾年生育率節節下降，已經充分證明「發錢式」的政策沒有效果。當然，今年是選舉年，有人要拿這個東西比照台北市來大撒幣的話，他沒意見。各界先進的意見他已經聽到了，但市府會考量現有的財政來思考。

黃偉哲說，他任內原本生育補助第一胎6000元，現在已提高到2萬元，事實上這並沒有用。「這個錢只是勞民傷財，對提升出生率一點幫助也沒有，就跟之前的營養午餐免費一樣，台南市每年要多花16億元，這真是一點意思都沒有。」這種在選舉年要求發錢的建議，市府會來慎重思考。

他表示，將來如果發5000元下去，能夠有效提升生育率的話，這個謝龍介如果敢打包票的話，再來說。

謝龍介與南市議會國民黨團新春團拜，提出「幸福3好禮」政策牛肉。（記者蔡文居攝）

