    綠議員初選民調前被爆酒駕判刑 黃偵琳：我確實做錯了

    2026/02/23 13:39 記者王榮祥／高雄報導
    民進黨高市議員黨內初選民調將至，今卻爆出投入左楠區的參選人黃偵琳去年元月酒駕遭判刑!黃偵琳強調「我確實做錯了」。（翻攝點書）

    民進黨高市議員黨內初選民調將至，今驚傳投入左楠區的參選人黃偵琳去年1月涉酒駕遭判刑，黃偵琳強調「我確實做錯了」，該承擔的不逃避、一切坦然面對。

    媒體引述高雄地法簡易判決指出，黃偵琳去年1月底酒後騎乘機車，與另名騎士發生擦撞，酒測值達每公升0.33毫克，被判處有期徒刑2月，併科罰金5000元。

    黃偵琳中午發出聲明強調「我確實做錯了」，坦言那天晚上確實喝了酒，卻還是選擇騎車返家，對自己的狀態做了錯誤判斷；關司法程序都依法面對，該承擔的法律責任沒有逃避，也已和當事人達成和解、完成必要處理，並表達歉意與關懷。

    她表示，酒駕不需被包裝，也不值得被淡化，不管理由是什麼、距離多短、自己覺得多清醒，只要上路就是把風險丟給所有用路人，不是一句「我當時以為可以」就能帶過的事。

    黃偵琳說，自己更清楚在法律責任外還有公共責任，身為希望爭取公共託付的人，本該把標準放更高，卻在公共安全底線上失守，讓社會失望，也讓支持她的人為難，向大家道歉。

    時逢民進黨高市議員黨內初選，今天上午中央黨部剛好抽籤確定高雄是第一個進行民調的縣市，隨即有媒體披露黃偵琳的酒駕紀錄，地方政壇議論紛紛。

    民進黨高市黨部指出，酒駕並不在黨內初選剛性條款內，但本週三黨中央中執會將審查參選人資格；民進黨高市左楠區預計提名4席，目前有2位現任黃文志與李雅慧，及3位新人尹立、黃偵琳、張以理等，共5人競逐。

