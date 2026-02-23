為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    韓國瑜邀「統問統答」國情報告 府：賴總統「合憲」前提下欣然前往

    2026/02/23 13:30 記者陳昀／台北報導
    總統賴清德上午邀集立法院長韓國瑜等五院院長新春茶敘，韓國瑜會後表示，他邀請總統同到立法院國情報告獲欣然接受。（總統府提供）

    總統賴清德上午邀集立法院長韓國瑜等五院院長新春茶敘，韓國瑜會後表示，他邀請總統同到立法院國情報告獲欣然接受，他將在協商立院黨團後，正式行文邀請總統，並採「統問統答」作為基本禮遇；不過，總統府發言人郭雅慧轉述，總統當面感謝院長邀請，並再次表達，只要在合乎憲政程序與制度安排的前提下，總統將欣然前往立法院國情報告。

    對於總統邀集五院新春茶敘的閉門會談情形，總統府發言人郭雅慧表示，歷時約一個半小時的談話，過程氣氛和樂，五院院長就各自關心的重要議題進行充分交流，彼此暢所欲言，討論內容涵蓋總預算、關稅、財政收支劃分法、立法院國情報告，以及軍購特別條例等多項議題，展現跨院溝通、理性對話的誠意。

    對於韓國瑜提及邀請總統赴立法院進行國情報告一事，郭雅慧轉述，總統當面感謝韓院長的邀請，並再次表達，只要在合乎憲政程序與制度安排的前提下，總統將欣然前往立法院進行國情報告。

    郭雅慧最後表示，總統感謝五院院長參與，促成今日茶敘圓滿順利。面對外部環境快速變遷、各項挑戰交織之際，總統期盼五院能以國家最大利益、國民最大利益為共同目標，放下歧見、團結一致，讓國家持續穩健前進。

