為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    中市議會團拜綠藍黨鞭穿長袍馬褂 周永鴻戲稱被李中逼的

    2026/02/23 13:38 記者蘇金鳳／台中報導
    民進黨總召周永鴻與國民黨書記長李中兩大黨鞭穿上長袍馬褂參加新春團拜，成現場最吸睛的人物。（記者蘇金鳳攝）

    民進黨總召周永鴻與國民黨書記長李中兩大黨鞭穿上長袍馬褂參加新春團拜，成現場最吸睛的人物。（記者蘇金鳳攝）

    台中市議會今天舉行團拜，由議長張清照主持，強調市議會會做好監督的角色，讓台中市成為幸福進步的國際都市；今天的團拜多位朝野市議員參加，喜氣洋洋，但最引人矚目就是國、民兩大黨鞭李中及周永鴻竟穿上「長袍馬褂」，圍上紅領帶，周永鴻表示，他是被李中逼的，還戲稱要把「人間四月天」的書卷氣帶到市議會來。

    台中市議會今天舉行團拜，多位朝野議員出席相互恭喜，市府官員副市長黃國榮、鄭照新及多位官員也都出席，議長張清照致詞強調，市議會會做好監督的角色，讓台中市成為幸福進步的國際都市；副議長顏莉敏則祝福市府及市議會業務推動順利；兩人也都祝福所有議員連任成功。

    現場最吸睛就是身著長袍馬褂的民進黨議會黨團總召周永鴻及國民黨黨團書記長李中，周永鴻表示，李中賭他不敢穿，他今天就穿出來。

    周永鴻上台致詞戲稱，他是被李中逼著要配合，穿著長袍馬褂，如同說相聲，但是這是「人間四月天」，他跟李中要把徐志摩的書卷氣帶到台中市議會。

    國民黨團書記長李中則祝福大家順利連任，在府會和諧下，共同建設大台中，為台中市民謀福利。

    台中市議會舉行新春團拜。（記者蘇金鳳攝）

    台中市議會舉行新春團拜。（記者蘇金鳳攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播