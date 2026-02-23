中市議會團拜綠藍黨鞭穿長袍馬褂 周永鴻戲稱被李中逼的

民進黨總召周永鴻與國民黨書記長李中兩大黨鞭穿上長袍馬褂參加新春團拜，成現場最吸睛的人物。（記者蘇金鳳攝）

台中市議會今天舉行團拜，由議長張清照主持，強調市議會會做好監督的角色，讓台中市成為幸福進步的國際都市；今天的團拜多位朝野市議員參加，喜氣洋洋，但最引人矚目就是國、民兩大黨鞭李中及周永鴻竟穿上「長袍馬褂」，圍上紅領帶，周永鴻表示，他是被李中逼的，還戲稱要把「人間四月天」的書卷氣帶到市議會來。

台中市議會今天舉行團拜，多位朝野議員出席相互恭喜，市府官員副市長黃國榮、鄭照新及多位官員也都出席，議長張清照致詞強調，市議會會做好監督的角色，讓台中市成為幸福進步的國際都市；副議長顏莉敏則祝福市府及市議會業務推動順利；兩人也都祝福所有議員連任成功。

現場最吸睛就是身著長袍馬褂的民進黨議會黨團總召周永鴻及國民黨黨團書記長李中，周永鴻表示，李中賭他不敢穿，他今天就穿出來。

周永鴻上台致詞戲稱，他是被李中逼著要配合，穿著長袍馬褂，如同說相聲，但是這是「人間四月天」，他跟李中要把徐志摩的書卷氣帶到台中市議會。

國民黨團書記長李中則祝福大家順利連任，在府會和諧下，共同建設大台中，為台中市民謀福利。

台中市議會舉行新春團拜。（記者蘇金鳳攝）

