基市議長童子瑋感性致詞：不管未來在哪 永遠在基隆與大家在一起

基隆市議會115年新春團拜，爭取連任的基隆市長謝國樑（圖中左）與獲民進黨提名的基隆議長童子瑋（圖中右）同框比出愛心手勢，祝福基隆市民。（記者俞肇福攝）

基隆市議會今天（23日）上午舉行新春團拜，卻飄出淡淡政治味。民進黨提名參選基隆市長參選人、基隆市議長童子瑋致詞時感性地說，這是他議長任內最後一次主持議會新春團拜，他要謝謝所有議員與議會職員，過去這3年多來的支持；不管未來，大家在哪裡？童子瑋永遠都會在基隆與大家在一起。

基隆市議會新春團拜今天登場，基隆市長謝國樑率領市府一級主管應邀出席；2026年11月28日基隆市長選舉，基隆市長謝國樑將爭取連任，童子瑋已經獲得民進黨提名，披掛上陣挑戰基隆市長，童子瑋勤跑基層，讓爭取連任的謝國樑不敢輕敵。

原訂今天上午9時基隆市府新春團拜，10時基隆市議會將出現「王不見王」的局面，但是最後，謝國樑走入市議會，童子瑋與謝國樑2人，先是各自與議會職員或議員致意，後來童子瑋與謝國樑2人碰面，才握手致意；台上，在司儀的引導下，謝國樑與童子瑋也一起合作比出「愛心」手勢，象徵府會和諧，為基隆鄉親獻上馬年行大運，一切都順利。

謝國樑與童子瑋原先就近分頭站好位置，明顯可以看出童、謝兩人身旁有議員站隊；但有人提醒說，議會新春團拜應該不分藍綠，府會首長才併肩站在一起，接著所有議員上台，謝國樑、童子瑋最後在司儀的言語引導下，共同用手比出「愛心」手勢。

基隆市議會新春團拜今天登場，基隆市長謝國樑（圖右五）與基隆市議長童子瑋（圖右三）拱手互道新年好。（記者俞肇福攝）

