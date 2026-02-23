對美軍購恐逾期失效？ 陳培瑜：「3月中來不及」混亂源於藍白

民進黨立法院黨團書記長陳培瑜。（資料照）

行政院提出8年1.25兆的國防預算特別條例，遭藍白十度封殺。美國37位跨黨派議員日前致函立法院長呼籲立法院應通過國防特別條例，立法院長韓國瑜、副院長江啟臣除夕聲明，立院開議後將最優先審議。對此，民進黨立法院黨團書記長陳培瑜直言，到目前為止沒有看到安心的跡象，3月中旬來不及完成審議，這起混亂源於藍白。

國防部7日表示，美國政府已就強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算中的拖式飛彈續購、標槍反甲飛彈續購、M109A7自走砲等3項軍售案，正式向台灣提供「發價書草案」，有效期至3月15日，但因特別條例草案尚未付委審議，國防部將向美方積極爭取展延效期，避免因未於時限內簽署，導致全案取消。

陳培瑜今天上午在立法院受訪時說，在所謂3月中旬或是3月底的這個時間（完成審議）來不來得及？答案當然就是來不及，而這個來不及所造成的混亂跟這一切的起源，當然就是在野黨團，民眾黨以及國民黨。

陳培瑜提醒，當國民黨或是民眾黨說要提出自己的版本的時候，為什麼不去看看程序委員會裡面被卡住的版本？甚至更噁心的是，前民眾黨團總召、現任黨主席黃國昌在休會之前，也只通過他們自己民眾黨團的版本，質疑他們是不是真的有心要支持國防預算。

陳培瑜說，到目前為止沒有看到令人安心的跡象，任何一個跡象都沒有。全台灣國人最關心、最在意的就是台灣的自主安全這件事情，在新的會期、在未來的所有的時間，都是需要大家一起努力的。她提醒，傅崐萁也好，黃國昌也好，自己身為黨團總召，或是所謂民眾黨團的最高顧問，兩人的責任就是要讓立法委員在國防預算上為了團結台灣，而不是為了扯台灣後腿，讓它繼續前進。

