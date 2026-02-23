彰化縣長王惠美最後一次新春團拜發紅包 人龍1樓排到4樓

彰化縣政府今在中庭舉辦新春團拜，排隊領紅包的人龍，中庭繞了好幾圈延伸到樓梯，再從1樓綿延到4樓，民眾反應熱烈。（記者張聰秋攝）

今天（23日）大年初七，也是春節假期後的第一天上班，彰化縣政府於中庭舉辦新春團拜活動，邀請民代、士農工商及各界代表齊聚拜年，王惠美感性表示，這是她任內最後一次主持新春團拜，她懷著感恩的心，感謝鄉親與縣府團隊一路支持，讓彰化在交通建設與社會福利等各面向持續邁進。

為讓大家開工首日搏個好彩頭，王惠美於活動現場發放100元禮券的紅包，民眾反應熱烈，排隊人龍從1樓中庭沿著樓梯一路綿延到4樓，原本準備的700份紅包供不應求，現場迅速追加發送內含1元硬幣象徵「一元復始」的福袋補上。領到紅包或福袋的民眾、員工都說，能在開工第一天領到縣長的祝福，象徵好的開始，期待新的一年萬事如意、馬到成功。

王惠美致詞強調，縣府始終秉持「做對的事」來改造彰化，台中捷運綠線延伸案，以及彰化捷運路網、水五金產業聚落特定區計畫與交流道特定區計畫，都已經進入關鍵階段。她期計彰化未來的接班人，在既有基礎上持續努力，帶領縣府團隊再創高峰，讓彰化成為更具競爭力的宜居城市。

最後，她再次邀請鄉親參加「花在彰化」20週年活動與八卦山上的月影燈季活動，兩項活動進入尾聲，還是很有看頭，她並祝福各行各業一路發發發，一馬當先、馬到成功、馬上健康、馬上幸福，平安順利！

民眾拿到縣長王惠美任內最後一次主持新春團拜的紅包，高興的心情全寫在臉上。（記者張聰秋攝）

今天大年初七開工日，彰化縣府於中庭舉辦新春團活動，人潮強強滾，一片喜氣洋洋。（記者張聰秋攝）

