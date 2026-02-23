為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    台中陽明市政大樓新春團拜 一級主管帶「姆明」宣傳中台灣燈會

    2026/02/23 13:07 記者歐素美／台中報導
    陽明新春團拜，教育局長蔣偉民（左起）、客委會主委江俊龍及運動局長游志祥，不忘在胸前或身上懸掛「姆明」玩偶，宣傳中台灣燈會。（記者歐素美攝）

    陽明新春團拜，教育局長蔣偉民（左起）、客委會主委江俊龍及運動局長游志祥，不忘在胸前或身上懸掛「姆明」玩偶，宣傳中台灣燈會。（記者歐素美攝）

    台中市政府今天在陽明市政大樓舉辦新春團拜活動，副市長鄭照新代表市長盧秀燕向大家拜年，除歷數陽明各局室的「豐功偉業」，並宣布他的體重終於從三位數降到二位數99公斤，教育局長蔣偉民、客委會主委江龍及運動局長游志祥則拜年不忘宣傳中台灣燈會，分別在胸前或身上懸掛「姆明」玩偶。

    陽明市政大樓新春團拜，除有精彩舞獅，還有大安國中應景的口琴表演，現場更備有棗子、橘子及糖果等，祝福大家大吉大利，讓副市長鄭照新笑稱，陽明市政大樓「最有人情味」。

    鄭照新並歷數陽明各局室的「豐功偉業」，如運動局在各區興建運動中心；農業局歷經豬瘟及雞瘟等挑戰，守住疫情防線；水利局布建下水道創新高；教育局推動班班有鮮奶等。

    鄭照新說，去年他最對不起衛生局，減重未成功，但今天大年初七，他宣布其體重終於從三位數降到二位數的99公斤。現場市府同仁立即報以熱烈掌聲。

    立委楊瓊瓔則致詞表示，她曾任358天的副市長，因此市府的活動她都成為市府的一員，並感謝市府員工的用心，讓台中市躍向不斷成長的城市，並成為宜居城市，擁有富裕、幸福的生活，還有「移」居城市，台中人口不斷增加，不僅突破285萬人，在台中生活工作的人絕對超過300萬人，祝賀大家一馬當先，馬上幸福、馬上有錢。

    陽明新春團拜備有橘子及棗子等水果點心，讓副市長鄭照新笑稱「最有人情味」。（記者歐素美攝）

    陽明新春團拜備有橘子及棗子等水果點心，讓副市長鄭照新笑稱「最有人情味」。（記者歐素美攝）

    台中市陽明市政大樓今天舉辦新春團拜。（記者歐素美攝）

    台中市陽明市政大樓今天舉辦新春團拜。（記者歐素美攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播