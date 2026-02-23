台中陽明市政大樓新春團拜 一級主管帶「姆明」宣傳中台灣燈會

陽明新春團拜，教育局長蔣偉民（左起）、客委會主委江俊龍及運動局長游志祥，不忘在胸前或身上懸掛「姆明」玩偶，宣傳中台灣燈會。（記者歐素美攝）

台中市政府今天在陽明市政大樓舉辦新春團拜活動，副市長鄭照新代表市長盧秀燕向大家拜年，除歷數陽明各局室的「豐功偉業」，並宣布他的體重終於從三位數降到二位數99公斤，教育局長蔣偉民、客委會主委江龍及運動局長游志祥則拜年不忘宣傳中台灣燈會，分別在胸前或身上懸掛「姆明」玩偶。

陽明市政大樓新春團拜，除有精彩舞獅，還有大安國中應景的口琴表演，現場更備有棗子、橘子及糖果等，祝福大家大吉大利，讓副市長鄭照新笑稱，陽明市政大樓「最有人情味」。

鄭照新並歷數陽明各局室的「豐功偉業」，如運動局在各區興建運動中心；農業局歷經豬瘟及雞瘟等挑戰，守住疫情防線；水利局布建下水道創新高；教育局推動班班有鮮奶等。

鄭照新說，去年他最對不起衛生局，減重未成功，但今天大年初七，他宣布其體重終於從三位數降到二位數的99公斤。現場市府同仁立即報以熱烈掌聲。

立委楊瓊瓔則致詞表示，她曾任358天的副市長，因此市府的活動她都成為市府的一員，並感謝市府員工的用心，讓台中市躍向不斷成長的城市，並成為宜居城市，擁有富裕、幸福的生活，還有「移」居城市，台中人口不斷增加，不僅突破285萬人，在台中生活工作的人絕對超過300萬人，祝賀大家一馬當先，馬上幸福、馬上有錢。

陽明新春團拜備有橘子及棗子等水果點心，讓副市長鄭照新笑稱「最有人情味」。（記者歐素美攝）

台中市陽明市政大樓今天舉辦新春團拜。（記者歐素美攝）

