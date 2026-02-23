魏嘉賢宣布參選花縣長 陳培瑜喊話「勿成傅崐萁傀儡」

民進黨團書記長陳培瑜。（資料照）

花蓮縣無黨籍議員魏嘉賢宣布參選花蓮縣長，花蓮藍營包括吉安鄉長游淑貞、前花蓮市長葉耀輝、媒體人何啟聖等都表態參選縣長。婚後曾移居花蓮多年的立法院民進黨團書記長陳培瑜今天喊話，希望候選人們不要跟傅崐萁產生任何關聯，也不要成為傅崐萁的傀儡，當選後也不要只聽傅崐萁的話，花蓮人真的已經受夠了。

今年地方九合一選舉，國民黨籍花蓮縣長徐榛蔚兩任屆滿，花蓮藍營包括吉安鄉長游淑貞、前花蓮市長葉耀輝、媒體人何啟聖等都表態參選縣長，之前被退黨的前花蓮市長、現任花蓮縣議員魏嘉賢、議長張峻也懸掛看板造勢。魏嘉賢昨宣布正式投入縣長選舉，他強調說，「我不說空話，只用經驗與行動，為花蓮打造看得見的未來。」

陳培瑜今天在立法院受訪表示，國民黨可能提名游淑貞，或是已在掛看板的張峻，或是已表態參選的魏嘉賢，花蓮確實非常有在地耕耘很久的民意代表，想要繼續為花蓮的鄉親服務；而一切的根源，就如同張峻、魏嘉賢說的，都是想要「拯救花蓮」，想讓花蓮變得更好，想讓花蓮在傅崐萁和徐榛蔚長年的不當統治之下，真的可以走向未來。

陳培瑜說，在傅崐萁和徐榛蔚的帶領之下，花蓮確實面臨很大的困境。任何願意出來為鄉親服務的候選人都先給予祝福，但所有的政策、所有希望參選的決心都是為了花蓮更好。因為花蓮有全台灣得天獨厚的自然景觀與人文風情，花蓮的人也非常可愛，花蓮值得一個更好的縣長和執政團隊，花蓮鄉親值得被好好對待。

陳培瑜也喊話，希望這些候選人，「不要跟傅崐萁產生任何的關聯，也不要當成傅崐萁的傀儡」，也不要當選之後只聽傅崐萁的話，「因為徐榛蔚一直以來就是這樣帶領花蓮，我想花蓮人真的已經受夠了！」

