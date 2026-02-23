為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    韓國瑜：賴總統願赴立院國情報告 將採統問統答

    2026/02/23 12:28 記者林欣漢／台北報導
    總統賴清德今天邀集立法院長韓國瑜等五院院長新春茶敘。（圖擷取自總統府提供影片）

    總統賴清德今天邀集立法院長韓國瑜等五院院長新春茶敘。（圖擷取自總統府提供影片）

    總統賴清德今天邀集立法院長韓國瑜等五院院長新春茶敘，韓國瑜會後於立法院受訪表示，他邀請賴總統親自到立法院，來向立委與全國同胞說明當前中華民國的處境，各種內外之間大家憂心的問題，還有總統希望立法院在新會期能解決的問題一併跟立院及國人同胞說明，賴總統欣然接受，願意到立法院國情報告。

    韓國瑜說，他會根據賴總統的意願，向三個政黨的黨團提出說明，大家達成共識，三個黨團都同意之後，就正式行文邀請總統，來立法院國情報告，當然在方式上會採取統問統答，這基本的禮遇，一定會特別的重視。

    韓國瑜表示，總統邀請五院院長新春茶敘，達到兩個基本的目的，首先是總統與五院院長互道新年快樂，大家集體向全國同胞拜年，樹立一個典範，讓大家覺得即使政壇是高度攻防衝突的時候，還是有溫暖人性的一面，今天應該是一個非常好的示範，也樹立將來一個很好的慣例。

    韓國瑜指出，第二是當前立法院有很多法律案、預算案，總統、行政院長與其他幾位院長都非常關切，特別是中央政府總預算，還有軍購特別條例，他也建議總統，遇到任何問題，應該善用智慧、耐心，可以考慮到「化」這個字，把他化解掉，很多衝突、誤會把他化解，特別是不愉快的朝野之間氛圍。

    韓國瑜說，他邀請賴總統親自到立法院，來向立委與全國同胞說明當前中華民國的處境，各種內外之間大家憂心的問題，還有總統希望立法院在新會期能解決的問題一併跟立院及國人同胞說明，賴總統欣然接受，願意到立法院國情報告，他也會根據賴總統的意願，向三個政黨的黨團提出說明，大家達成共識，三個黨團都同意之後，就正式行文邀請總統，來立法院國情報告，當然在方式上會採取統問統答，這基本的禮遇，一定會特別的重視。

    韓國瑜表示，未來也特別期盼新的一年，各部會、各行各業群策群力，一起團結起來，讓馬年台灣一樣充滿希望，充滿樂觀，打拚一個非常好的成績單，讓國人同胞大家安心，這是今天總統與五院院長共同所期盼的。

