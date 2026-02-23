端3政策牛肉0~15歲每月5千元 謝龍介提財源來源

謝龍介與南市國民黨議會黨團舉行新春團拜，提出「幸福3好禮」政策牛肉。（記者蔡文居攝）

國民黨台南市長參選人謝龍介今天與南市國民黨議會黨團舉行新春團拜，提出「幸福3好禮」政策牛肉，其中，0到15歲每人每月發5000元，1人可領96萬元，每年所需財源約123億元。謝龍介表示，財源將利用財劃法分配給台南市每年163億的75％，來投資孩子未來，讓年輕人敢婚敢生，以改善台灣少子化的危機。

謝龍介表示，很多年輕人不敢婚，而敢結婚的不敢生孩子，敢生孩子又怕養不起，因此提出新的財劃法通過後，台南市會有比較優裕的財政。所以把這些財政全部用於投資未來，投資台南市的未來，減輕年輕父母的負擔，也就是0到15歲每個月、每個孩子補助5000元，到15歲共96萬元投資在孩子身上。

謝龍介說，一個孩子養到15歲，父母最少要負擔500萬元，所以政府投資了96萬元，而原本行政院今年起生育補助每人10萬元，加上南市府加碼2萬元，還有原有的托育補助通通不變，而他當市長將加碼每月5000元。

謝說，台南市15歲以下的人口約20.5萬人，這項補助支出一年約123億元，把新的財劃法增加的錢，拿了75％來照顧幼童、照顧台南市的希望，希望大家用選票換一個幸福快樂的希望。

另外，謝龍介也提出婚育宅比率由20％增至40％，生3胎者有優先入住權；此外，期間所繳租金，未來如果有能力購屋，將可全部抵用購屋金。

