新北議會新春團拜 侯友宜獲開工紅包笑稱一到議會「馬上有錢」

新北市議會今（23）日舉行新春團拜，新北市長侯友宜應議長蔣根煌邀請出席。侯友宜表示，市府能有長足進步，議會同仁是重要推手，今年為升格以來第四屆議員最後一個會期，最後一年將持續並肩作戰，讓議事順暢、市政精進。

新北市議會今天上午10時舉行新春團拜，蔣根煌邀侯友宜及三位副市長劉和然、朱惕之、陳純敬代表新北市府團隊出席，現場氣氛熱絡。蔣根煌特地準備開工紅包致贈侯友宜，侯友宜笑稱「這是他今年的第一個」，一到議會就「馬上有錢」，為新的一年討個好彩頭。

侯友宜致詞指出，新北市府能有長足進步，議會同仁是非常重要的推手，今年是升格以來的第四屆，也是第四屆議員的最後一個會期，今年還要仰賴同仁們，大家並肩作戰，讓我們最後一年，每位議員都能心想事成，每個人都能夠馬到成功、馬上賺錢、馬上有錢。

蔣根煌表示，一年之計在於春，行政團隊與議會同仁彼此互相祝福、交流，讓議會議事運作多年來順利推展。他也期勉第四屆議員在最後一個會期持續努力，讓議事工作更加順利。

