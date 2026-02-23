同框韓國瑜！ 賴清德邀五院新春茶敘 備核桃糕寄寓「朝野和諧」

總統賴清德準備的茶點別具心思，以核桃糕象徵「朝野和諧」、金桔茶祈願國家「大吉大利」、「生仁糖」希望「好事發生」。（圖擷取自總統府提供影片）

總統賴清德今天邀集立法院長韓國瑜等五院院長新春茶敘，在茶點安排上也別具巧思，以核桃糕象徵「朝野和諧」、金桔茶祈願國家「大吉大利」、「生仁糖」希望「好事發生」，展現團結、圓滿與共同向前的期許。

賴總統今天上午與行政院長卓榮泰、立法院長韓國瑜等五院院長新春茶敘，桌上擺放著生仁糖、棗泥核桃、綠豆冰糕搭配金桔茶，賴致詞時特別提及，他準備了核桃糕，希望未來朝野和諧，金桔茶則是希望我們的國家能夠大吉大利，社會能夠吉利圓滿，國人在馬年可以「馬上大吉」。

據悉，府方準備的生仁糖，蘊含「吃花生、好事發生」的祝福，為新春茶敘鋪陳團結合作的開端；棗泥核桃象徵以和為貴、和諧圓滿，呼應五院在憲政體制下分工合作、相互尊重的精神，也提醒在多元意見中尋求最大共識，一起穩健推動國政，金桔茶則象徵吉利圓滿，整體安排蘊含「以和為貴」的主軸，傳遞團結與共同努力的期許，為新年注入穩定前行的力量。

