為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    同框韓國瑜！ 賴清德邀五院新春茶敘 備核桃糕寄寓「朝野和諧」

    2026/02/23 12:11 記者陳昀／台北報導
    總統賴清德準備的茶點別具心思，以核桃糕象徵「朝野和諧」、金桔茶祈願國家「大吉大利」、「生仁糖」希望「好事發生」。（圖擷取自總統府提供影片）

    總統賴清德準備的茶點別具心思，以核桃糕象徵「朝野和諧」、金桔茶祈願國家「大吉大利」、「生仁糖」希望「好事發生」。（圖擷取自總統府提供影片）

    總統賴清德今天邀集立法院長韓國瑜等五院院長新春茶敘，在茶點安排上也別具巧思，以核桃糕象徵「朝野和諧」、金桔茶祈願國家「大吉大利」、「生仁糖」希望「好事發生」，展現團結、圓滿與共同向前的期許。

    賴總統今天上午與行政院長卓榮泰、立法院長韓國瑜等五院院長新春茶敘，桌上擺放著生仁糖、棗泥核桃、綠豆冰糕搭配金桔茶，賴致詞時特別提及，他準備了核桃糕，希望未來朝野和諧，金桔茶則是希望我們的國家能夠大吉大利，社會能夠吉利圓滿，國人在馬年可以「馬上大吉」。

    據悉，府方準備的生仁糖，蘊含「吃花生、好事發生」的祝福，為新春茶敘鋪陳團結合作的開端；棗泥核桃象徵以和為貴、和諧圓滿，呼應五院在憲政體制下分工合作、相互尊重的精神，也提醒在多元意見中尋求最大共識，一起穩健推動國政，金桔茶則象徵吉利圓滿，整體安排蘊含「以和為貴」的主軸，傳遞團結與共同努力的期許，為新年注入穩定前行的力量。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播