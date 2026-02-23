與嬌妻戴「米奇、米妮」手套拜票 張以理：兩人的小默契

張以理與妻子楊壹婷常戴著「米奇、米妮」手套站路口拜票、相當搶眼。（張以理團隊提供）

民進黨高市左營楠梓區議員黨內初選參選人張以理，近日與妻子楊壹婷常戴著「米奇、米妮」手套站路口拜票、相當搶眼，張以理笑說，這是屬於兩人的小默契。

張以理與懷第三胎的太太，近期站在左楠各主要路口、向來往車輛與行人揮手問候，手上竟戴著醒目的「米奇米妮手套」可愛又吸睛，讓不少人多看兩眼，小朋友更是開心指認，甚至搖下車窗揮手回應。

張以理說明，夫妻這樣的裝扮並非單純為吸引目光，背後其實藏著一段暖心小故事，他提到迪士尼經典角色米奇與米妮的配音員韋恩·奧爾溫與露西·泰勒，兩人因工作結緣，最終在現實生活中結為夫妻，成為一段廣為人知的佳話。

他自己與太太當初也是因為選舉工作相識、相戀而步入婚姻，如今即將迎來第三個小孩，這段故事讓他倆特別有共鳴，因此在路口問候時特地戴上米奇米妮手套，不只是為了增添親和力，更是一種屬於夫妻間的小默契與象徵。

民進黨高市議員黨內初選電話民調將於3/2至3/8進行。張以理呼籲鄉親若接到電話民調，懇請大家在左營、楠梓選區支持張以理，給年輕世代一個為地方打拚的機會。

