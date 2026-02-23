為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    與嬌妻戴「米奇、米妮」手套拜票 張以理：兩人的小默契

    2026/02/23 12:31 記者王榮祥／高雄報導
    張以理與妻子楊壹婷常戴著「米奇、米妮」手套站路口拜票、相當搶眼。（張以理團隊提供）

    張以理與妻子楊壹婷常戴著「米奇、米妮」手套站路口拜票、相當搶眼。（張以理團隊提供）

    民進黨高市左營楠梓區議員黨內初選參選人張以理，近日與妻子楊壹婷常戴著「米奇、米妮」手套站路口拜票、相當搶眼，張以理笑說，這是屬於兩人的小默契。

    張以理與懷第三胎的太太，近期站在左楠各主要路口、向來往車輛與行人揮手問候，手上竟戴著醒目的「米奇米妮手套」可愛又吸睛，讓不少人多看兩眼，小朋友更是開心指認，甚至搖下車窗揮手回應。

    張以理說明，夫妻這樣的裝扮並非單純為吸引目光，背後其實藏著一段暖心小故事，他提到迪士尼經典角色米奇與米妮的配音員韋恩·奧爾溫與露西·泰勒，兩人因工作結緣，最終在現實生活中結為夫妻，成為一段廣為人知的佳話。

    他自己與太太當初也是因為選舉工作相識、相戀而步入婚姻，如今即將迎來第三個小孩，這段故事讓他倆特別有共鳴，因此在路口問候時特地戴上米奇米妮手套，不只是為了增添親和力，更是一種屬於夫妻間的小默契與象徵。

    民進黨高市議員黨內初選電話民調將於3/2至3/8進行。張以理呼籲鄉親若接到電話民調，懇請大家在左營、楠梓選區支持張以理，給年輕世代一個為地方打拚的機會。

    張以理與妻子楊壹婷常戴著「米奇、米妮」手套站路口拜票、相當搶眼。（張以理團隊提供）

    張以理與妻子楊壹婷常戴著「米奇、米妮」手套站路口拜票、相當搶眼。（張以理團隊提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播