大年初七彰縣府團拜 謝衣鳯、柯呈枋、洪榮章同框爭取縣長提名

大年初七開工日，彰化縣長王惠美（第三排右3）今帶領縣府團隊和貴賓在縣府中庭舉辦新春團拜活動，立委謝衣鳯（第三排右4）、縣府參議柯呈枋（第四排左1）、工策會總幹事洪榮章（第五排左3），台上3人同枉祝賀鄉親馬躍騰達、馬到成功。（記者張聰秋攝）

今天（23日）大年初七開工大吉，彰化縣各界新春團拜活動，上午在彰化縣政府中庭登場，吸引人潮。年底縣長選舉國民黨提名陷入僵局，3位熱門人選，立委謝衣鳯、縣府參議柯呈枋、工策會總幹事洪榮章，3人同框齊賀新春，被問及人選遲未定案，柯、洪表明他們一直在等待黨中央的通知，迄今仍無下文。而謝衣鳯則表示，她相信所有有意參選人都希望黨中央趕快決定人選，她會以黨部主委的身分，向黨中央表達地方的意見。

身兼國民黨彰化縣黨部主委的謝衣鳯，今以立委的身分出席縣府團拜活動，也以立委身分上台致詞，祝賀鄉親馬年行大運、發大財，柯呈枋、洪榮章坐在台下未受邀致詞，但兩人在迎新春的團拜儀式中，也上台雙手合掌向鄉親拜年，祝福大家馬到成功、馬躍騰達。

請繼續往下閱讀...

針對提名僵局，柯呈枋表示，黨中央迄今沒有跟他連繫過，自始至終他堅持初選，用真正的民意決定最有勝選機會的人選。

洪榮章則說，他和柯呈枋被動等待黨中央通知，希望儘快決定人選，在他看來農曆年前沒有拍板，接下來循初選機制機率已不高，希望中央能儘快決定。

謝衣鳯表示，所有參選人都希望人選趕快敲定，她會以主委身分向黨中央轉達地方的聲音，如何產生人選，初選或徵召，要由黨中央來決定。

即將卸任的王惠美，也表明今天是她最後一次在縣府主持新團拜，對於接棒人選的期待，她說，縣政就是一棒接一棒，「我們在打好既有的基礎，希望未來承接的這一棒的人，也能夠持續不斷地延續，讓縣政向前走」。

年底縣長選舉，民進黨早已定於一尊，由立委陳素月披掛上陣，力求藍天變綠地；反觀國民黨，即便王惠美任期屆滿，謝、柯、洪3人仍積極跑行程、經營社群，在黨中央尚未正式溝通前，彰化藍營最後出線人選，仍充滿變數。

立委謝衣鳯（第一排右1）、縣府參議柯呈枋（第二排左1）、工策會總幹事洪榮章（第三排中），面對國民黨提名縣長人選僵局，他們都希望黨中央速速決定，不要再拖了。（記者張聰秋攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法