傅崐萁：國民黨國防特別條例版本 列本會期優先法案

國民黨團總召傅崐萁今日表示，不管是黨主席鄭麗文、韓國瑜，都對台美軍購表達高度重視，國民黨一定會將攸關台灣國家安全相關必要的軍備，列入本會期優先法案。（記者方賓照攝）

行政院提出8年1.25兆的國防預算特別條例，遭藍白十度封殺。美國37位跨黨派議員日前致函立法院長呼籲立法院應通過國防特別條例，立法院長韓國瑜、副院長江啟臣除夕聲明，立院開議後將最優先審議。國民黨團總召傅崐萁今日表示，不管是黨主席鄭麗文、韓國瑜，都對台美軍購表達高度重視，國民黨一定會將攸關台灣國家安全相關必要的軍備，列入本會期優先法案。

傅崐萁指出，明（24日）國民黨立法實務研討會集體討論以後，會提出國民黨的黨版國防特別條例，會非常負責任的提出對台灣實務有需要，且對國家安全以及台灣的安定繁榮發展是符合實際的情況，國民黨一定會全力支持台灣的國防。

請繼續往下閱讀...

傅崐萁強調，台灣要安定繁榮的方法有很多，武裝台灣是其中之一，如何回歸中華民國憲法來推動兩岸和平，才是政府該做的事情，而不是算要從口袋掏多少保護費，而美國如果真的把我們當作他們真正的戰略夥伴，日韓有的最先進武器，為什麼台灣在清單上永遠沒看到，先前7000億的軍購錢付了到現在都還沒有來，1.25兆元裡面很多是7000億尚未到貨這些武器的延續性計畫。

傅崐萁表示，賴清德總統不要再操弄台獨假議題，來製造兩岸的緊張，更無須掏空代代子孫，如此龐大的軍購，台灣是否能維持、延續下去，會不會排擠到其他建設、民生預算，賴總統還是恣意妄為，朝軍國主義的方向邁進，國防預算比起日韓已經超過3％GDP，幾乎已到達年度總預算的30％，這是賴清德闖的禍，卻讓台灣人民集體承受。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法